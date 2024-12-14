Між ЗСУ та армією РФ відбулося 166 бойових зіткнень від початку доби

Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника углиб української території. На цей час відбулось 166 бойових зіткнень.
Головні тези:
- На цей момент зафіксовано 166 бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ, зокрема в секторах Луганськ, Лозова, Куп'янськ, Торецьк, Придніпровськ, Курськ та інших.
- Ворожа армія продовжує намагатися прорвати оборону українських захисників в районах населених пунктів, використовуючи артилерію, авіацію та ракетні війська.
- За минулу добу українські війська завдали значних втрат ворогу: ліквідовано понад 761160 осіб особового складу, більше 9000 танків та понад 19000 бронемашин.
- Сили оборони успішно стримують натиск противника та відбивають атаки, демонструючи високий рівень бойової підготовки та відданість захисту української території.
- Українські війська продовжують діяти оперативно та ефективно на всіх напрямках, забезпечуючи безпеку та захист населених пунктів та критичних об'єктів.
Актуальна ситуація на фронті 14 грудня
Оперативна інформація станом на 16.00 14.12.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Гута Студенецька, Галаганівка, Берилівка, Миколаївка, Тимоновичі Чернігівської області; Дмитрівка Сумської області. Авіаудару було завдано по населеному пункту Олександрівка Чернігівської області.
На Куп’янському напрямку російські окупанти двічі атакували позиції Сил оборони в районі Лозової.
На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 11 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Першотравневе, Зелений Гай, Копанки, Новосергіївка, Надія, Макіївка та Терни. Три боєзіткнення тривають до цього часу.
Війська окупантів продовжують шукати слабкі місця в нашій обороні поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Виїмки та Берестового на Сіверському напрямку. Силами оборони успішно відбито вісім ворожих атак, три боєзіткнення тривають. Крім того, противник завдав авіаційних ударів чотирма керованими бомбами по районах Сіверська та Григорівки.
На Торецькому напрямку наші захисники відбили п’ять штурмових дій ворога в районі населеного пункту Торецьк. До того ж ворог завдав авіаударів шістьма КАБами по районах населених пунктів Кримське та Петрівка.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд та Новооленівка. Сили оборони стримують натиск та відбили 17 атак противника, два боєзіткнення тривають дотепер. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів двома керованими бомбами по районах населених пунктів Стара Миколаївка та Нова Полтавка.
На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 28 разів у бік населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Лисівка, Єлизаветівка, Ганнівка та Успенівка. Дев’ятнадцять спроб окупантів просунутися вперед вже відбито.
На Времівському напрямку ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Роздольне, Новий Комар, Новоандріївка; до цього часу точаться 11 боєзіткнень, до того ж противник скинув на райони Темирівки та Новополя дві керовані авіаційні бомби.
На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по району Гуляй Поля.
Мала Токмачка та Роботине зазнали ударів авіаційними керованими бомбами на Оріхівському напрямку.
На Придніпровському напрямку противник завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по району Миколаївки.
На Курському напрямку з початку доби відбулось 45 боєзіткнень, 26 з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав сім авіаударів, скинувши десять керованих бомб та здійснив 212 артилерійських обстрілів по населених пунктах рф та позиціях наших захисників.
Що відомо про втрати російських окупантів
особового складу — близько 761160 (+140) осіб ліквідовано;
танків — 9539 (+2) од.;
бойових броньованих машин — 19675 од.;
артилерійських систем — 21102 (+24) од.;
РСЗВ — 1253 од.;
засоби ППО — 1023 од.;
літаків — 369 од.;
вертольотів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2229 (+53) од.;
крилаті ракети — 2861 од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 31217 (+40) од.;
спеціальна техніка — 3644 (+2) од.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, два командних пункти, одну наземну станцію керування БпЛА та ще один важливий обєкт противника, — додали у Генштабі.
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