ЗСУ уразили 7 районів зосередження особового складу армії РФ

Ситуація на фронті залишається напруженою, однак протягом минулої доби українські воїни встигли ліквідувати 1390 російських загарбників, а також чималу кількість техніки.

Втрати армії РФ станом на 13 грудня 2024 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.12.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 760120 (+1390) осіб,

танків — 9537 (+5) од,

бойових броньованих машин — 19675 (+31) од,

артилерійських систем — 21078 (+6) од,

РСЗВ — 1253 (+0) од,

засобів ППО — 1023 (+0) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20176 (+65),

крилатих ракет — 2 861 (+0) од,

кораблів/катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 31177 (+50) од,

спеціальної техніки — 3 642 (+0) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що відомо про ситуацію на фронті 12-13 грудня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 210 бойових зіткнень між російськими загарбниками та українськими захисниками.

Також вказано, що армія РФ завдала по позиціях Сил оборони України та населених пунктах 35 авіаударів, скинувши 69 КАБ.

Загалом ворог здійснив 4170 обстрілів, з них 103 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Локня, Біловоди, Басівка, Татарка, Висока Яруга, Лозова, Гоптівка, Цупівка, Липці, Великі Проходи, Вовчанськ, Кримське, Улакли, Багатир, Комар, Мала Токмачка та Степногірськ, — йдеться в повідомленні. Поширити

Варто також зазначити, що 12 грудня авіація України, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та озброєння і військової техніки російських окупантів.