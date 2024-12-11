Скільки протримається Україна без допомоги США. У Мінфіні озвучили чіткий прогноз
Категорія
Економіка
Дата публікації

Скільки протримається Україна без допомоги США. У Мінфіні озвучили чіткий прогноз

Марченко
Джерело:  El Pais

Як вважає глава українського Мінфіну Сергій Марченко, Україна має достатньо коштів і зброї, щоб продовжувати стримувати Росію протягом першої половини 2025 року, навіть якщо США відмовляться від підтримки Києва.

Головні тези:

  • Можливе припинення американської підтримки є серйозним викликом для обороноздатності України, але не обов'язково спричинить колапс.
  • Україні слід планувати співпрацю з новою адміністрацією США та будувати довіру для подальшого діалогу.
  • Мінфін України забезпечить достатні бюджетні асигнування на закупівлю боєприпасів та військової техніки у 2025 році.

Які перспективи в України без допомоги США

Міністр не приховує, що можливе припинення американської підтримки є серйозним викликом для обороноздатності України, але не неминучим колапсом.

Ми повинні мати план створення необхідних умов для співпраці з новою адміністрацією. У природних інтересах України — побудувати довіру для співпраці. Я думаю, що це має бути пріоритетною стратегією як для України, так і для Європи.

Сергій Марченко

Сергій Марченко

Глава Мінфіну України

Як вважає глава відомства, щоб впоратися з невизначеністю щодо продовження допомоги, Україна повинна "дуже мудро" використати час.

Окрім того, вкрай важливо підготуватися до перемовин з командою Дональда Трампа, яка повертається у Білий дім.

В України ще є ресурси для боротьби

Сергій Марченко наголосив, що у нас достатньо коштів, зброї, а також ракет і артилерійських снарядів, щоб чинити опір принаймні до першої половини 2025 року.

Ми забезпечимо достатні бюджетні асигнування на закупівлю боєприпасів і необхідної військової техніки у 2025 році, — додав глава Мінфіну.

Міністр також звернув увагу на те, що станом на сьогодні Україна отримує необхідну зброю від США.

Це означає, що принаймні на перше півріччя і далі ми будемо добре озброєні, щоб протистояти цій агресії. Україна повинна дуже мудро використати цей час для проведення необхідних переговорів з нашими головними союзниками в США.

Сергій Марченко

Сергій Марченко

Глава Мінфіну України

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