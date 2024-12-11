Скільки протримається Україна без допомоги США. У Мінфіні озвучили чіткий прогноз

Як вважає глава українського Мінфіну Сергій Марченко, Україна має достатньо коштів і зброї, щоб продовжувати стримувати Росію протягом першої половини 2025 року, навіть якщо США відмовляться від підтримки Києва.
Головні тези:
- Можливе припинення американської підтримки є серйозним викликом для обороноздатності України, але не обов'язково спричинить колапс.
- Україні слід планувати співпрацю з новою адміністрацією США та будувати довіру для подальшого діалогу.
- Мінфін України забезпечить достатні бюджетні асигнування на закупівлю боєприпасів та військової техніки у 2025 році.
Які перспективи в України без допомоги США
Міністр не приховує, що можливе припинення американської підтримки є серйозним викликом для обороноздатності України, але не неминучим колапсом.
Як вважає глава відомства, щоб впоратися з невизначеністю щодо продовження допомоги, Україна повинна "дуже мудро" використати час.
Окрім того, вкрай важливо підготуватися до перемовин з командою Дональда Трампа, яка повертається у Білий дім.
В України ще є ресурси для боротьби
Сергій Марченко наголосив, що у нас достатньо коштів, зброї, а також ракет і артилерійських снарядів, щоб чинити опір принаймні до першої половини 2025 року.
Міністр також звернув увагу на те, що станом на сьогодні Україна отримує необхідну зброю від США.
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