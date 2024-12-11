Сколько продержится Украина без помощи США. В Минфине озвучили четкий прогноз

Как считает глава украинского Минфина Сергей Марченко, у Украины достаточно средств и оружия, чтобы продолжать сдерживать Россию в течение первой половины 2025 года, даже если США откажутся от поддержки Киева.
Главные тезисы
- Возможное прекращение американской поддержки является серьезным вызовом для обороноспособности Украины, но не обязательно повлечет за собой коллапс.
- Украине следует планировать сотрудничество с новой администрацией США и строить доверие для дальнейшего диалога.
- Минфин Украины обеспечит достаточные бюджетные ассигнования на закупку боеприпасов и военной техники в 2025 году.
Какие перспективы у Украины без помощи США
Министр не скрывает, что возможное прекращение американской поддержки является серьезным вызовом для обороноспособности Украины, но не неизбежным коллапсом.
Как считает глава ведомства, чтобы справиться с неопределенностью по продлению помощи, Украина должна "очень мудро" использовать время.
Кроме того, крайне важно подготовиться к переговорам с командой Дональда Трампа, которая возвращается в Белый дом.
У Украины еще есть ресурсы для борьбы
Сергей Марченко подчеркнул, что у нас достаточно средств, оружия, а также ракет и артиллерийских снарядов, чтобы сопротивляться, по крайней мере, до первой половины 2025 года.
Министр также обратил внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день Украина получает необходимое оружие от США.
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