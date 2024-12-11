Сколько продержится Украина без помощи США. В Минфине озвучили четкий прогноз

Как считает глава украинского Минфина Сергей Марченко, у Украины достаточно средств и оружия, чтобы продолжать сдерживать Россию в течение первой половины 2025 года, даже если США откажутся от поддержки Киева.

Какие перспективы у Украины без помощи США

Министр не скрывает, что возможное прекращение американской поддержки является серьезным вызовом для обороноспособности Украины, но не неизбежным коллапсом.

Мы должны планировать создание необходимых условий для сотрудничества с новой администрацией. В естественных интересах Украины построить доверие для сотрудничества. Я думаю, что это должно быть приоритетной стратегией как для Украины, так и для Европы. Сергей Марченко Глава Минфина Украины

Как считает глава ведомства, чтобы справиться с неопределенностью по продлению помощи, Украина должна "очень мудро" использовать время.

Кроме того, крайне важно подготовиться к переговорам с командой Дональда Трампа, которая возвращается в Белый дом.

У Украины еще есть ресурсы для борьбы

Сергей Марченко подчеркнул, что у нас достаточно средств, оружия, а также ракет и артиллерийских снарядов, чтобы сопротивляться, по крайней мере, до первой половины 2025 года.

Мы обеспечим достаточные бюджетные ассигнования на закупку боеприпасов и необходимой военной техники в 2025 году, добавил глава Минфина. Поделиться

Министр также обратил внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день Украина получает необходимое оружие от США.