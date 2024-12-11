Сколько продержится Украина без помощи США. В Минфине озвучили четкий прогноз
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Экономика
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Сколько продержится Украина без помощи США. В Минфине озвучили четкий прогноз

Марченко
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Источник:  El Pais

Как считает глава украинского Минфина Сергей Марченко, у Украины достаточно средств и оружия, чтобы продолжать сдерживать Россию в течение первой половины 2025 года, даже если США откажутся от поддержки Киева.

Главные тезисы

  • Возможное прекращение американской поддержки является серьезным вызовом для обороноспособности Украины, но не обязательно повлечет за собой коллапс.
  • Украине следует планировать сотрудничество с новой администрацией США и строить доверие для дальнейшего диалога.
  • Минфин Украины обеспечит достаточные бюджетные ассигнования на закупку боеприпасов и военной техники в 2025 году.

Какие перспективы у Украины без помощи США

Министр не скрывает, что возможное прекращение американской поддержки является серьезным вызовом для обороноспособности Украины, но не неизбежным коллапсом.

Мы должны планировать создание необходимых условий для сотрудничества с новой администрацией. В естественных интересах Украины построить доверие для сотрудничества. Я думаю, что это должно быть приоритетной стратегией как для Украины, так и для Европы.

Сергей Марченко

Сергей Марченко

Глава Минфина Украины

Как считает глава ведомства, чтобы справиться с неопределенностью по продлению помощи, Украина должна "очень мудро" использовать время.

Кроме того, крайне важно подготовиться к переговорам с командой Дональда Трампа, которая возвращается в Белый дом.

У Украины еще есть ресурсы для борьбы

Сергей Марченко подчеркнул, что у нас достаточно средств, оружия, а также ракет и артиллерийских снарядов, чтобы сопротивляться, по крайней мере, до первой половины 2025 года.

Мы обеспечим достаточные бюджетные ассигнования на закупку боеприпасов и необходимой военной техники в 2025 году, добавил глава Минфина.

Министр также обратил внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день Украина получает необходимое оружие от США.

Это означает, что, по крайней мере, на первое полугодие и дальше мы будем хорошо вооружены, чтобы противостоять этой агрессии. Украина должна мудро использовать это время для проведения необходимых переговоров с нашими главными союзниками в США.

Сергей Марченко

Сергей Марченко

Глава Минфина Украины

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