Байден готовит жесткий санкционный удар по России

Команда действующего американского лидера Джо Байдена активно обсуждает новые и гораздо более жесткие санкции против экспорта российской нефти.

США хотят усилить санкционное давление на РФ

Согласно данным инсайдеров, Белый дом может ввести более жесткие санкции против прибыльной торговли нефтью России.

Главная цель администрации Джо Байдена — ослабить военную машину диктатора Путина еще до возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

Что важно понимать, детали возможных новых санкций до сих пор находятся в процессе разработки, однако в настоящее время официальный Вашингтон рассматривает ограничения, которые могут затронуть некоторые виды российского экспорта нефти.

По словам анонимных источников, действующий американский лидер долго не решался принять это решение из-за опасений, что он может спровоцировать скачок цен на энергоносители, особенно в преддверии президентских выборов в прошлом месяце.

Но в условиях падения цен на нефть на фоне глобального избытка и растущих опасений, что Трамп может попытаться заставить Украину заключить быструю сделку с Россией, чтобы покончить с почти трехлетней войной, администрация Байдена теперь открыта к более радикальным действиям. Поделиться

Почему Байден готовит рисковать

Согласно данным журналистов, действующий президент США с большей готовностью рискует в противостоянии с Россией, поскольку вскоре покинет Белый дом.

Что важно понимать, предыдущие усилия, нацеленные на ограничение энергетических доходов России, дали неоднозначные результаты.

Аналитики обращают внимание на то, что средние цены на бензин в США достигли самого низкого уровня с середины 2021 года.

В последние недели своего пребывания в должности команда Джо Байдена решила увеличить военную и финансовую поддержку Украины на фоне сомнений относительно преданности Трампа дальнейшей поддержке со стороны США.

Инсайдеры сообщают, что Белый дом также рассматривает новые санкции, направленные против танкерного флота, который Россия использует для транспортировки своей нефти.