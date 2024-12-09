Зеленский вскоре позвонит по телефону Байдену — с какой целью

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшее время провести телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. В частности, темой для разговора станет вопрос приглашения Украины в НАТО.

Зеленский хочет обсудить с Байденом приглашение в НАТО

Во время общения с журналистами Владимир Зеленский отметил, что обсуждать этот вопрос с 47-м президентом США Дональдом Трампом пока невозможно, поскольку тот еще не занимает должность главы Белого дома и не имеет соответствующих юридических полномочий.

Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность, поговорить со мной и поднять вопрос о приглашении в НАТО, потому что он сейчас является действующим президентом США и от его позиции многое зависит. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент Украины также упомянул об инициативе французского лидера Эммануэля Макрона по размещению иностранных войск в Украине до момента вступления в НАТО. Однако, по словам Зеленского, это возможно только при четком понимании сроков вступления Украины в ЕС и НАТО.

Если будет пауза, пока Украины нет в НАТО, и даже если бы у нас было приглашение, а мы не были бы в НАТО и будет пауза, то кто нам гарантирует какую-нибудь безопасность? Мы можем подумать и поработать над позицией Эмманюэля. Он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на территории Украины, которые гарантировали бы нам безопасность, пока Украина не в НАТО. Но мы должны иметь к этому ясное понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО. Понимая наше будущее, это были бы очень действенные гарантии, отметил глава государства. Поделиться

Что США тайно пообещали Украине

Согласно данным журналистов, Белый дом уже разработал стратегию по усилению военной позиции Украины.

СМИ утверждают, что прежде всего речь идет о "лавинообразном" предоставлении оружия и военной техники, а также о новых масштабных санкциях против страны-агрессорки РФ.

5 декабря советник по национальной безопасности Джейк Салливан провел новые секретные переговоры с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

По словам инсайдеров, они продолжались больше часа.