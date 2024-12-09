Зеленский вскоре позвонит по телефону Байдену — с какой целью

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшее время провести телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. В частности, темой для разговора станет вопрос приглашения Украины в НАТО.
Главные тезисы
- Зеленский собирается позвонить Байдену для обсуждения приглашения Украины в НАТО и гарантированного обеспечения безопасности страны.
- Белый дом разработал стратегию поддержки военной позиции Украины, включая предоставление оружия, военной техники и санкций против РФ.
- СМИ утверждают о 'лавинообразном' предоставлении Украине артиллерийских снарядов, ракет и бронетехники со стороны США.
- Зеленский обсуждает инициативу размещения иностранных войск в Украине с четким пониманием сроков вступления страны в ЕС и НАТО.
- Встреча советника по национальной безопасности США с главой Офиса президента Украины свидетельствует об углублении сотрудничества и поддержке со стороны США.
Зеленский хочет обсудить с Байденом приглашение в НАТО
Во время общения с журналистами Владимир Зеленский отметил, что обсуждать этот вопрос с 47-м президентом США Дональдом Трампом пока невозможно, поскольку тот еще не занимает должность главы Белого дома и не имеет соответствующих юридических полномочий.
Президент Украины также упомянул об инициативе французского лидера Эммануэля Макрона по размещению иностранных войск в Украине до момента вступления в НАТО. Однако, по словам Зеленского, это возможно только при четком понимании сроков вступления Украины в ЕС и НАТО.
Что США тайно пообещали Украине
Согласно данным журналистов, Белый дом уже разработал стратегию по усилению военной позиции Украины.
СМИ утверждают, что прежде всего речь идет о "лавинообразном" предоставлении оружия и военной техники, а также о новых масштабных санкциях против страны-агрессорки РФ.
5 декабря советник по национальной безопасности Джейк Салливан провел новые секретные переговоры с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.
По словам инсайдеров, они продолжались больше часа.
В ходе этой встречи Салливан пообещал предоставить Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники в середине января.
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