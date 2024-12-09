Зеленський невдовзі зателефонує Байдену — з якою метою

Президент України Володимир Зеленський планує найближчим часом провести телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Зокрема темою для розмови стане питання запрошення України до НАТО.
Головні тези:
- Президент Зеленський планує провести телефонну розмову з президентом Байденом для обговорення запрошення України до НАТО.
- Ініціатива щодо розміщення іноземних військ в Україні до набуття членства в НАТО вимагає чіткого розуміння термінів вступу країни до ЄС та НАТО.
- Білий дім розробив стратегію підтримки військової позиції України, включаючи надання зброї, військової техніки та санкцій проти РФ.
- Американські посадовці пообіцяли надати Україні додаткові артилерійські снаряди, ракети та бронетехніку до середини січня.
- Зустріч радника з національної безпеки США з главою Офісу президента України свідчить про підтримку та поглиблення співпраці між державами.
Зеленський хоче обговорити з Байденом запрошення в НАТО
Під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський зазначив, що обговорювати це питання з 47-м президентом США Дональдом Трампом наразі неможливо, оскільки той ще не обіймає посаду глави Білого дому та не має відповідних юридичних повноважень.
Президент України також згадав про ініціативу французького лідера Еммануеля Макрона щодо розміщення іноземних військ в Україні до моменту набуття членства в НАТО. Однак, за словами Зеленського, це можливо лише за чіткого розуміння термінів вступу України до ЄС та НАТО.
Що США таємно пообіцяли Україні
Згідно з даними журналістів, Білий дім уже розробив стратегію посилення військової позиції України.
ЗМІ стверджують, що насамперед йдеться про "лавиноподібне" надання зброї та військової техніки, а також нові масштабні санкції проти країни-агресорки РФ.
5 грудня радник із національної безпеки Джейк Салліван провів нові таємні перемовини з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.
За словами інсайдерів, вони тривали понад годину.
Під час цієї зустрічі Салліван пообіцяв надати Україні сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки до середини січня.
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