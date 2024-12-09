Зеленський невдовзі зателефонує Байдену — з якою метою
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський невдовзі зателефонує Байдену — з якою метою

Володимир Зеленський
Зеленський невдовзі зателефонує Байдену — з якою метою

Президент України Володимир Зеленський планує найближчим часом провести телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Зокрема темою для розмови стане питання запрошення України до НАТО.

Головні тези:

  • Президент Зеленський планує провести телефонну розмову з президентом Байденом для обговорення запрошення України до НАТО.
  • Ініціатива щодо розміщення іноземних військ в Україні до набуття членства в НАТО вимагає чіткого розуміння термінів вступу країни до ЄС та НАТО.
  • Білий дім розробив стратегію підтримки військової позиції України, включаючи надання зброї, військової техніки та санкцій проти РФ.
  • Американські посадовці пообіцяли надати Україні додаткові артилерійські снаряди, ракети та бронетехніку до середини січня.
  • Зустріч радника з національної безпеки США з главою Офісу президента України свідчить про підтримку та поглиблення співпраці між державами.

Зеленський хоче обговорити з Байденом запрошення в НАТО

Під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський зазначив, що обговорювати це питання з 47-м президентом США Дональдом Трампом наразі неможливо, оскільки той ще не обіймає посаду глави Білого дому та не має відповідних юридичних повноважень.

Я збираюся, до речі, подзвонити найближчим часом президенту Байдену, якщо в нього буде така можливість, поговорити зі мною і підняти саме питання щодо запрошення в НАТО, бо він зараз є діючим президентом США і від його позиції багато залежить.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент України також згадав про ініціативу французького лідера Еммануеля Макрона щодо розміщення іноземних військ в Україні до моменту набуття членства в НАТО. Однак, за словами Зеленського, це можливо лише за чіткого розуміння термінів вступу України до ЄС та НАТО.

Якщо буде пауза, поки України немає в НАТО, і навіть якби в нас було запрошення, а ми не були б у НАТО, і буде пауза, то хто нам гарантує якусь безпеку? Ми можемо подумати й попрацювати над позицією Емманюеля. Він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на території України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО. Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО. Розуміючи наше майбутнє, це були б дуже дієві гарантії, — зазначив глава держави.

Що США таємно пообіцяли Україні

Згідно з даними журналістів, Білий дім уже розробив стратегію посилення військової позиції України.

ЗМІ стверджують, що насамперед йдеться про "лавиноподібне" надання зброї та військової техніки, а також нові масштабні санкції проти країни-агресорки РФ.

5 грудня радник із національної безпеки Джейк Салліван провів нові таємні перемовини з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

За словами інсайдерів, вони тривали понад годину.

Під час цієї зустрічі Салліван пообіцяв надати Україні сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки до середини січня.

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