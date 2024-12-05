Британський адмірал Радакін закликав НАТО готуватися до ядерних загроз РФ

Начальник Штабу оборони Великої Британії, адмірал Ентоні Радакін закликав до посилення стратегії стримування НАТО у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії. Він наголосив, що світ стоїть на порозі "нової ядерної епохи".

Світ перебуває на порозі "третьої ядерної епохи"

Під час лекції в Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI) у Лондоні адмірал Ентоні Радакін підкреслив, що, хоча ризик прямого нападу Росії на Великобританію або НАТО залишається низьким, Альянсу необхідно готуватися до різних сценаріїв.

Адмірал зазначив, що нинішня стратегія стримування НАТО демонструє свою ефективність, однак потребує вдосконалення через агресивні дії Кремля. На його думку, ядерне стримування залишається ключовим елементом глобальної безпеки, який впливає на прийняття рішень у Москві.

Радакін заявив, що світ увійшов у "третю ядерну епоху", яку визначають збільшення кількості ядерних держав, впровадження новітніх технологій і зниження ефективності чинних систем безпеки.

Окрім російської загрози, він наголосив на інших глобальних викликах, таких як розширення ядерного потенціалу Китаю, розвиток програм балістичних ракет у Північній Кореї та ядерні амбіції Ірану. Радакін закликав країни-члени НАТО до тіснішої співпраці для створення нових механізмів міжнародної безпеки.

Він також зауважив, що сучасна система міжнародної безпеки перебуває у кризі через поширення руйнівних технологій та зменшення довіри до міжнародних договорів, наголошуючи на необхідності колективної відповіді на ці виклики. Поширити

Розвідка США оцінила ядерні погрози Путіна після дозволу Україні бити по РФ

Як зазначається, Росія, ймовірно, посилить гібридні методи ведення війни, такі як саботаж і кібератаки, щоб тиснути на Захід.

Попри риторику Володимира Путіна та зміни в ядерній доктрині Росії, Москва, за даними розвідки США, не схильна до застосування ядерної зброї через відсутність явної військової переваги. Ядерний варіант розглядається як крайній крок, до якого можуть передувати інші форми агресії, наприклад атаки на критичну інфраструктуру, — зазначає розвідка. Поширити

Росія, ймовірно, активізує саботажні операції в Європі та кібератаки, щоб залякати країни, які підтримують Україну.

Крім того, Вашингтон стурбований можливими атаками на військові бази США чи інші стратегічні об'єкти. При цьому згадується наявність у Росії розгалуженої мережі агентів, що можуть бути залучені до таких операцій.

Додатковим фактором, який вплинув на рішення про дозволи на дальні удари, стала присутність північнокорейських військових, відправлених до Росії. Це стало сигналом для США, що Москва залучає додаткові ресурси, вимагаючи відповідних дій.