Адміністрація Джо Байдена ухвалила рішення дозволити Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по цілях в РФ. Водночас за оцінками американської розвідки, ризик ядерної ескалації залишається низьким.
Головні тези:
- Розвідка США вважає, що ризик ядерної ескалації після дозволу Україні бити по цілях в РФ залишається низьким.
- Росія може активізувати гібридні методи війни, такі як саботаж і кібератаки, у відповідь на дії Заходу.
- Спроби використання ядерної зброї розглядаються як крайній захід Росією через відсутність явної військової переваги.
- Путін здебільшого використовує вербальні погрози, ігноруючи факти ударів України по окупованих територіях.
- Міжнародна спільнота слід уважніше стежити за розвитком ситуації та готуватися до можливих ескалаційних сценаріїв.
Ядерні погрози Путіна є блефом
Як зазначається, Росія, ймовірно, посилить гібридні методи ведення війни, такі як саботаж і кібератаки, щоб тиснути на Захід.
Росія, ймовірно, активізує саботажні операції в Європі та кібератаки, щоб залякати країни, які підтримують Україну.
Крім того, Вашингтон стурбований можливими атаками на військові бази США чи інші стратегічні об'єкти. При цьому згадується наявність у Росії розгалуженої мережі агентів, що можуть бути залучені до таких операцій.
Додатковим фактором, який вплинув на рішення про дозволи на дальні удари, стала присутність північнокорейських військових, відправлених до Росії. Це стало сигналом для США, що Москва залучає додаткові ресурси, вимагаючи відповідних дій.
Путін не може підтвердити свої погрози діями
Американський Інститут вивчення війни наголошує, що російський диктатор у своїй заяві від 21 листопада демонструє, що риторика Кремля стосовно ескалації здебільшого залишається лише на рівні вербальних залякувань.
Як відомо, останні погрози Москви були націлені саме на тих союзників Києва, які дозволили Україні завдавати далекобійних ударів по "російській території".
Попри це, Володимир Путін чомусь продовжує ігнорувати той факт, що Сили оборони України роками завдають ударів по окупованих територіях, які Кремль незаконно проголошує частиною Росії.
Що важливо розуміти, насамперед йдеться про Крим, який країна-агресорка окупувала ще 10 років тому.
Ба більше, ні для кого не секрет, що Україна регулярно атакує Крим американськими ракетами ATACMS та британськими Storm Shadow, починаючи з квітня 2023 року.
Однак цей факт не надто непокоїть російського диктатора, який тільки погрожує відплатою, однак насправді жодним чином на це не реагує.
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