Чи наважиться Росія на ядерний удар — думки експертів

Після удару Росії по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою 21 листопада серед аналітиків точаться суперечки — чи здатний Путін завдати ядерного удару по Україні чи по країнах Європи у цей момент часу.

Ніщо не заважає РФ завдати ядерного удару — Катков

Коментуючи удар росіян по Дніпру, військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков зазначив, що РФ може продовжувати подібні атаки

РФ може навіть здійснити ядерний удар. Немає нічого, що могло б їх стримати. Причому такі удари не обов’язково можуть бути завдані міжконтинентальними або середньої дальності ракетами. Стандартними носіями ядерних зарядів є комплекси "Іскандер" або ракети Х-102.

Росіяни намагаються залякати не лише Україну, а й увесь світ. Катков нагадав, що з 2022 року російська сторона використовувала ракети Х-55 із імітаторами ядерних боєголовок. Засоби розвідки працюватимуть і реагуватимуть на можливі загрози.

Ворог має безліч засобів доставки, зокрема ті, якими він використовує осколково-фугасні бойові частини, їх можна оснастити ядерними зарядами. У випадку підготовки до ядерного удару будуть відповідні команди, приготування, які дозволять партнерам це зафіксувати, і попередити РФ про неминучі наслідки такого удару. Поширити

Щодо загальної поведінки населення України, головним правилом залишається оперативна реакція на сигнали повітряної тривоги. У разі балістичного удару, особливо із застосуванням ракет середньої дальності, часу на укриття буде небагато — іноді менш як 10 хвилин.

Під час таких атак ракета підіймається в космос, досягає висоти понад 100 км, а потім бойові блоки повертаються в атмосферу і вражають цілі. Через це траєкторію таких ракет складно передбачити, а час для реагування залишається обмеженим.

З огляду на швидкість ракет (понад 5-6 км/с), можливість їхнього перехоплення залежить від наявності сучасних засобів ППО, які здатні діяти на різних етапах польоту, каже Катков.

У Європі є два стаціонарні комплекси протиракетної оборони — у Польщі та Румунії, які здатні перехоплювати ракети, у тому числі середньої дальності. Також партнери могли б нам передати мобільні системи на колесах. Є система THAAD, яка ефективно перехоплює моноблочні бойові частини ракет середньої дальності, діючи переважно в атмосфері та трохи поза її межами. Але у США є лише сім батарей цієї системи.

За словами військового експерта, найкраще перехоплювати ракети середньої дальності з роздільними бойовими блоками ще до моменту їх розділення, коли потрібно вразити лише одну ціль — бойовий блок або верхній ступінь ракети, до того як він розділиться на шість окремих цілей.

Ядерка

Путін залякує світ ракетами, але не наважиться на ядерку — Нарожний

Російський диктатор вирішив залякати Захід ударом по Україні новою балістичною ракетою "Кедр". Однак на ядерний удар він не наважиться.

На думку військового аналітика Павла Нарожного, удар РФ по Україні новою балістичною ракетою — це залякування Європи та США, які працюють над засобами доставки ядерних боєприпасів. Таким чином Путін показує, що має нову гіперзвукову ракету з ядерною боєголовкою. Поширити

З іншого боку, так диктатор намагається змусити Захід припинити підтримку України.

Суть усіх диктаторських режимів досить проста: подивіться, я божевільний, у мене є величезна ракета і я цією ракетою можу вдарити. Це робить Путін, це робить Кім Чен Ин, це роблять абсолютно всі диктатори.

При цьому реальної загрози застосування такого типу ракет із ядерними боєголовками, на його думку, немає. Тому що удар по Києву, Дніпру чи іншому місту України навіть тактичним боєприпасом — це ядерний удар по Європі.