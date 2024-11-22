Решится ли Россия на ядерный удар — мнения экспертов

После удара России по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой 21 ноября среди аналитиков идут споры — способен ли Путин нанести ядерный удар по Украине или странам Европы в этот момент времени.

Ничто не мешает РФ нанести ядерный удар — Катков

Комментируя удар россиян по Днепру, военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков отметил, что РФ может продолжать подобные атаки.

РФ может даже совершить ядерный удар. Нет ничего, что могло бы сдержать их. При этом такие удары не непременно могут быть нанесены межконтинентальными либо средней дальностью ракетами. Стандартными носителями ядерных зарядов есть комплексы "Искандер" или ракеты Х-102.

Россияне пытаются запугать не только Украину, но и весь мир. Катков напомнил, что с 2022 года российская сторона использовала ракеты Х-55 с имитаторами ядерных боеголовок. Средства разведки будут работать и реагировать на возможные угрозы.

Враг имеет множество средств доставки, в частности, те, которыми он использует осколочно-фугасные боевые части, их можно оснастить ядерными зарядами. В случае подготовки к ядерному удару будут соответствующие команды, приготовления, позволяющие партнерам это зафиксировать, и предупредить РФ о неизбежных последствиях такого удара. Поделиться

Относительно общего поведения населения Украины главным правилом остается оперативная реакция на сигналы воздушной тревоги. В случае баллистического удара, особенно с применением ракет средней дальности, времени на укрытие будет немного — иногда менее 10 минут.

При таких атаках ракета поднимается в космос, достигает высоты более 100 км, а затем боевые блоки возвращаются в атмосферу и поражают цели. Поэтому траекторию таких ракет сложно предсказать, а время для реагирования остается ограниченным.

Учитывая скорость ракет (более 5-6 км/с), возможность их перехвата зависит от наличия современных средств ПВО, способных действовать на разных этапах полета, говорит Катков.

В Европе есть два стационарных комплекса противоракетной обороны — в Польше и Румынии, способных перехватывать ракеты, в том числе средней дальности. Также партнеры могли бы передать мобильные системы на колесах. Есть система THAAD, которая эффективно перехватывает моноблочные боевые части ракет средней дальности, действуя преимущественно в атмосфере и немного вне ее. Но у США есть только семь батарей этой системы.

По словам военного эксперта, лучше перехватывать ракеты средней дальности с раздельными боевыми блоками еще до момента их разделения, когда нужно поразить лишь одну цель — боевой блок или верхнюю степень ракеты, прежде чем он разделится на шесть отдельных целей.

Ядерка

Путин запугивает мир ракетами, но не решится на ядерку — Нарожный

Российский диктатор решил запугать Запад ударом по Украине новой баллистической ракетой "Кедр". Однако на ядерный удар он не отважится.

По мнению военного аналитика Павла Нарожного, удар РФ по Украине новой баллистической ракетой — это устрашение Европы и США, работающих над средствами доставки ядерных боеприпасов. Таким образом Путин показывает, что имеет новую гиперзвуковую ракету с ядерной боеголовкой. Поделиться

С другой стороны, диктатор пытается заставить Запад прекратить поддержку Украины.

Суть всех диктаторских режимов достаточно проста: посмотрите, я сумасшедший, у меня есть огромная ракета, и я этой ракетой могу ударить. Это делает Путин, это делает Ким Чен Ын, это делают абсолютно все диктаторы.

При этом реальной угрозы применения такого типа ракет с ядерными боеголовками, по его мнению, нет. Потому что удар по Киеву, Днепру или другому городу Украины даже тактическим боеприпасом это ядерный удар по Европе.