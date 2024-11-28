Разведка США оценила ядерные угрозы Путина после разрешения Украине бить по РФ

Администрация Джо Байдена приняла решение разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по целям в РФ. В то же время, по оценкам американской разведки, риск ядерной эскалации остается низким.

Ядерные угрозы Путина являются блефом

Как отмечается, Россия, вероятно, усилит гибридные методы ведения войны, такие как саботаж и кибератаки, чтобы давить на Запад.

Несмотря на риторику Владимира Путина и изменения в ядерной доктрине России, Москва, по данным разведки США, не подвержена применению ядерного оружия из-за отсутствия явного военного превосходства. Ядерный вариант рассматривается как крайний шаг, которому могут предшествовать другие формы агрессии, например атаки на критическую инфраструктуру, — отмечает разведка. Поделиться

Россия, вероятно, активизирует саботажные операции в Европе и кибератаки, чтобы запугать страны, поддерживающие Украину.

Кроме того, Вашингтон озабочен возможными атаками на военные базы США или другие стратегические объекты. При этом упоминается наличие в России разветвленной сети агентов, которые могут быть вовлечены в такие операции.

Дополнительным фактором, повлиявшим на решение о разрешениях на дальние удары, стало присутствие северокорейских военных, отправленных в Россию. Это стало сигналом для США, что Москва привлекает дополнительные ресурсы, требуя ответных действий.

Путин не может подтвердить свои угрозы действиями

Американский Институт изучения войны отмечает, что российский диктатор в своем заявлении от 21 ноября демонстрирует, что риторика Кремля относительно эскалации в основном остается на уровне вербальных запугиваний.

Как известно, последние угрозы Москвы были нацелены именно на тех союзников Киева, которые позволили Украине наносить дальнобойные удары по "российской территории".

Несмотря на это, Владимир Путин почему-то продолжает игнорировать тот факт, что Силы обороны Украины годами наносят удары по оккупированным территориям, которые Кремль незаконно провозглашает частью России.

Что важно понимать, прежде всего, речь идет о Крыме, который страна-агрессорка оккупировала еще 10 лет назад.

Более того, ни для кого не секрет, что Украина регулярно атакует Крым американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow, начиная с апреля 2023 года.

Однако этот факт не слишком беспокоит российского диктатора, который только угрожает возмездием, однако, на самом деле, никоим образом на это не реагирует.