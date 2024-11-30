Сербія почала готуватися до ядерної війни

Президент Сербії Александар Вучич офіційно підтвердив, що в його країні почнуть готувати бомбосховища для населення на випадок ядерної війни.

Що відбувається у Сербії

В інтерв’ю телеканалу TV Pink лідер країни поділився своїми новими планами.

За словами Вучича, він отримав від державних компаній перший звіт, а також загальні звіти від військових щодо сховищ і кількості людей, які можна помістити в там у будь-який момент.

Що важливо розуміти, йдеться про саме ті сховища, які можуть витримати ядерну чи атомну атаку.

Це є жахливими, і ми маємо якнайшвидше зробити велику справи, — заявив президент. Поширити

На його переконання, ситуація на тлі війни РФ проти України точно розвивається не найкращим чином.

Усе буде дедалі більше виходити з-під контролю. Будь-яка заява з будь-якої сторони, завжди можна сказати, що це робить інший, але принаймні це не деескалація, і я боюся, що це призводить лише до нових конфліктів, ще більших проблем і того, чого ми хотіли уникнути будь-якою ціною, тобто конфлікту ще ширшого та більшого масштабу, ніж це має місце сьогодні. Александар Вучич Президент Сербії

Чи може Путін розпочати ядерну війну

Як стверджує розвідка США, удар російським "Орєшніком" по Україні 21 листопада не призвів до реальної ескалації на тлі війни.

Окрім того, наголошується, що нелегітимний глава Кремля Володимир Путін навряд чи застосує ядерну зброю в Україні.

Що важливо розуміти, до такого кроку Москву не підштовхнуть навіть удари Сил оборони України по території Росії західною зброєю.