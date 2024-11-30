Сербия начала готовиться к ядерной войне

Президент Сербии Александр Вучич официально подтвердил, что в его стране начнут готовить бомбоубежища для населения на случай ядерной войны.
Главные тезисы
- Решение Сербии свидетельствует о повышении напряжения в регионе.
- Лидер страны выразил возмущение на фоне последних событий.
- Разведка США утверждает, что Путин, вероятно, не применит ядерное оружие против Украины в ближайшем будущем.
Что происходит в Сербии
В интервью телеканалу TV Pink лидер страны поделился своими новыми планами.
По словам Вучича, он получил от государственных компаний первый отчет, а также общие отчеты от военных по хранилищам и количеству людей, которые можно поместить там в любой момент.
Что важно понимать, речь идет о тех хранилищах, которые могут выдержать ядерную или атомную атаку.
По его мнению, ситуация на фоне войны РФ против Украины точно развивается не лучшим образом.
Может ли Путин начать ядерную войну
Как утверждает разведка США, удар российским "Орешником" по Украине 21 ноября не привел к реальной эскалации на фоне войны.
Кроме того, указано, что нелегитимный глава Кремля Владимир Путин вряд ли применит ядерное оружие в Украине.
Что важно понимать, к такому шагу Москву не подтолкнут даже удары Сил обороны Украины по территории России западным оружием.
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