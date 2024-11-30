Сербия начала готовиться к ядерной войне

Президент Сербии Александр Вучич официально подтвердил, что в его стране начнут готовить бомбоубежища для населения на случай ядерной войны.

Что происходит в Сербии

В интервью телеканалу TV Pink лидер страны поделился своими новыми планами.

По словам Вучича, он получил от государственных компаний первый отчет, а также общие отчеты от военных по хранилищам и количеству людей, которые можно поместить там в любой момент.

Что важно понимать, речь идет о тех хранилищах, которые могут выдержать ядерную или атомную атаку.

Это ужасно, и мы должны как можно быстрее сделать большое дело, — заявил президент. Поделиться

По его мнению, ситуация на фоне войны РФ против Украины точно развивается не лучшим образом.

Все будет все больше выходить из-под контроля. Любое заявление с любой стороны всегда можно сказать, что это делает другой, но по крайней мере это не деэскалация, и я боюсь, что это приводит лишь к новым конфликтам, еще большим проблемам и тому, чего мы хотели избежать любой ценой. Александр Вучич Президент Сербии

Может ли Путин начать ядерную войну

Как утверждает разведка США, удар российским "Орешником" по Украине 21 ноября не привел к реальной эскалации на фоне войны.

Кроме того, указано, что нелегитимный глава Кремля Владимир Путин вряд ли применит ядерное оружие в Украине.

Что важно понимать, к такому шагу Москву не подтолкнут даже удары Сил обороны Украины по территории России западным оружием.