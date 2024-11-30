Сербия начала готовиться к ядерной войне
Категория
Мир
Дата публикации

Сербия начала готовиться к ядерной войне

Вучич
Читати українською
Источник:  online.ua

Президент Сербии Александр Вучич официально подтвердил, что в его стране начнут готовить бомбоубежища для населения на случай ядерной войны.

Главные тезисы

  • Решение Сербии свидетельствует о повышении напряжения в регионе.
  • Лидер страны выразил возмущение на фоне последних событий.
  • Разведка США утверждает, что Путин, вероятно, не применит ядерное оружие против Украины в ближайшем будущем.

Что происходит в Сербии

В интервью телеканалу TV Pink лидер страны поделился своими новыми планами.

По словам Вучича, он получил от государственных компаний первый отчет, а также общие отчеты от военных по хранилищам и количеству людей, которые можно поместить там в любой момент.

Что важно понимать, речь идет о тех хранилищах, которые могут выдержать ядерную или атомную атаку.

Это ужасно, и мы должны как можно быстрее сделать большое дело, — заявил президент.

По его мнению, ситуация на фоне войны РФ против Украины точно развивается не лучшим образом.

Все будет все больше выходить из-под контроля. Любое заявление с любой стороны всегда можно сказать, что это делает другой, но по крайней мере это не деэскалация, и я боюсь, что это приводит лишь к новым конфликтам, еще большим проблемам и тому, чего мы хотели избежать любой ценой.

Александр Вучич

Александр Вучич

Президент Сербии

Может ли Путин начать ядерную войну

Как утверждает разведка США, удар российским "Орешником" по Украине 21 ноября не привел к реальной эскалации на фоне войны.

Кроме того, указано, что нелегитимный глава Кремля Владимир Путин вряд ли применит ядерное оружие в Украине.

Что важно понимать, к такому шагу Москву не подтолкнут даже удары Сил обороны Украины по территории России западным оружием.

Таким образом, постоянное хвастовство Путина "Орешником" и российским ракетным потенциалом остается частью рефлексивной контрольной информационной операции Кремля и вряд ли является предвестником разработки новейших российских средств для нанесения глубокого удара, — отмечают американские аналитики.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Когда может закончиться война РФ против Украины — прогноз Зеленского
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Это невероятно. Что известно о новом скандале в команде Шольца
Шольц
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Буданов на своем месте". Экс-замглавы СБУ о попытках Кремля дискредитировать ГУР
Буданов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?