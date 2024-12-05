Британский адмирал Радакин призвал НАТО готовиться к ядерным угрозам РФ

Начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин призвал к усилению стратегии сдерживания НАТО в ответ на растущую угрозу со стороны России. Он подчеркнул, что мир стоит на пороге новой ядерной эпохи.

Мир находится на пороге "третьей ядерной эпохи"

Во время лекции в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) в Лондоне адмирал Энтони Радакин подчеркнул, что хотя риск прямого нападения России на Великобританию или НАТО остается низким, Альянсу необходимо готовиться к разным сценариям.

Адмирал отметил, что нынешняя стратегия сдерживания НАТО демонстрирует свою эффективность, однако нуждается в совершенствовании из-за агрессивных действий Кремля. По его мнению, ядерное сдерживание остается ключевым элементом глобальной безопасности, влияющим на принятие решений в Москве.

Радакин заявил, что мир вошел в "третью ядерную эпоху", определяющую увеличение количества ядерных государств, внедрение новейших технологий и снижение эффективности действующих систем безопасности.

Кроме российской угрозы, он отметил другие глобальные вызовы, такие как расширение ядерного потенциала Китая, развитие программ баллистических ракет в Северной Корее и ядерные амбиции Ирана. Радакин призвал страны-члены НАТО к более тесному сотрудничеству для создания новых механизмов международной безопасности.

Он также отметил, что современная система международной безопасности находится в кризисе из-за распространения разрушительных технологий и уменьшения доверия к международным договорам, отмечая необходимость коллективного ответа на эти вызовы. Поделиться

Разведка США оценила ядерные угрозы Путина после разрешения Украине избивать по РФ

Как отмечается, Россия, вероятно, усилит гибридные методы ведения войны, такие как саботаж и кибератаки, чтобы давить на Запад.

Несмотря на риторику Владимира Путина и изменения в ядерной доктрине России, Москва, по данным разведки США, не подвержена применению ядерного оружия из-за отсутствия явного военного превосходства. Ядерный вариант рассматривается как крайний шаг, которому могут предшествовать другие формы агрессии, например атаки на критическую инфраструктуру, — отмечает разведка. Поделиться

Россия, вероятно, активизирует саботажные операции в Европе и кибератаки, чтобы запугать страны, поддерживающие Украину.

Кроме того, Вашингтон озабочен возможными атаками на военные базы США или другие стратегические объекты. При этом упоминается наличие в России разветвленной сети агентов, которые могут быть вовлечены в такие операции.

Дополнительным фактором, повлиявшим на решение о разрешениях на дальние удары, стало присутствие северокорейских военных, отправленных в Россию. Это стало сигналом для США, что Москва привлекает дополнительные ресурсы, требуя ответных действий.