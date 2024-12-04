НАТО планує обговорити запрошення України в блок, але є "але"
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НАТО планує обговорити запрошення України в блок, але є "але"

Сибіга та Рютте
Джерело:  Sky News

Члени Альянсу мають намір обговорити запрошення України в НАТО, однак це станеться лише тоді, коли Дональд Трамп офіційно повернеться у Білий дім.

Головні тези:

  • Україна має потужну армію, яка стане важливою частиною НАТО у майбутньому.
  • Президент України Володимир Зеленський пояснив, який формат членства в Альянсі він готовий розглянути.

У НАТО хочуть почути думку Трампа щодо України

З заявою з цього приводу виступила очільниця МЗС Латвії Байба Браже.

Вона дала зрозуміти, що це момент, про який говорять чи мовчать в Альянсі, але "це реальність".

Дипломатка вкотре звернула увагу на те, Україна точно буде членом НАТО.

Питання в тому, які умови, коли, і, очевидно, саме тут Альянс повинен об'єднатися. Всі члени НАТО зараз чекають, коли нова адміністрація США почне працювати. Це один з аспектів, про який говорять чи не говорять, але це реальність.

Байба Браже

Байба Браже

Глава МЗС Латвії

За словами дипломатки, яка також є ексвисокопосадовицею Альянсу, потужна та досвідчена українська армія у майбутньому стане важливою частиною НАТО.

Попри це, Браже не приховує, що "деякі країни не відчувають себе комфортно, запрошуючи до НАТО державу, яка перебуває у стані війни".

Що відомо про нову заяву Зеленського щодо вступу в НАТО

Нещодавно український лідер Володимир Зеленський озвучив припущення, що угода про припинення вогню з Росією може бути укладена, якщо підконтрольні Україні неокуповані території опиняться під захистом НАТО.

На його переконання, це дасть можливість вести переговори про повернення решти території пізніше "дипломатичним шляхом".

Водночас глава держави наголошує, що в самому запрошенні до НАТО мають бути включені всі міжнародно визнані кордони України.

Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО територію України, яку ми маємо під нашим контролем. Нам потрібно зробити це швидко. А потім тимчасово окуповані території Україна може повернути дипломатичним шляхом.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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