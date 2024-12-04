НАТО планирует обсудить приглашение Украины в блок, но есть одно "но"

Члены НАТО намерены обсудить приглашение Украины в НАТО, однако это произойдет только тогда, когда Дональд Трамп официально вернется в Белый дом.

В НАТО хотят услышать мнение Трампа касательно Украины

С заявлением по этому поводу выступила глава МИД Латвии Байба Браже.

Она дала понять, что это момент, о котором говорят или молчат в Альянсе, но "это реальность".

Дипломатка в очередной раз обратила внимание на то, что Украина точно будет членом НАТО.

Вопрос в том, какие условия, когда и, очевидно, именно здесь Альянс должен объединиться. Все члены НАТО сейчас ждут, когда новая администрация США заработает. Это один из аспектов, о котором говорят или не говорят, но это реальность. Байба Браже Глава МИД Латвии

По словам дипломатки, которая также является высокопоставленной чиновницей Альянса, мощная и опытная украинская армия в будущем станет важной частью НАТО.

Несмотря на это, Браже не скрывает, что "некоторые страны не чувствуют себя комфортно, приглашая в НАТО находящееся в состоянии войны государство".

Что известно о новом заявлении Зеленского о вступлении в НАТО

Недавно украинский лидер Владимир Зеленский озвучил предположение о том, что соглашение о прекращении огня с Россией может быть заключено, если подконтрольные Украине неоккупированные территории окажутся под защитой НАТО.

По его убеждению, это позволит вести переговоры о возвращении остальной территории позже "дипломатическим путем".

В то же время, глава государства отмечает, что в самом приглашении в НАТО должны быть включены все международно признанные границы Украины.