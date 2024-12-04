НАТО планирует обсудить приглашение Украины в блок, но есть одно "но"
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НАТО планирует обсудить приглашение Украины в блок, но есть одно "но"

Сибига и Рютте
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Источник:  Sky News

Члены НАТО намерены обсудить приглашение Украины в НАТО, однако это произойдет только тогда, когда Дональд Трамп официально вернется в Белый дом.

Главные тезисы

  • У Украины есть мощная армия, которая станет важной частью НАТО в будущем.
  • Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, какой формат членства в Альянсе он готов рассмотреть.

В НАТО хотят услышать мнение Трампа касательно Украины

С заявлением по этому поводу выступила глава МИД Латвии Байба Браже.

Она дала понять, что это момент, о котором говорят или молчат в Альянсе, но "это реальность".

Дипломатка в очередной раз обратила внимание на то, что Украина точно будет членом НАТО.

Вопрос в том, какие условия, когда и, очевидно, именно здесь Альянс должен объединиться. Все члены НАТО сейчас ждут, когда новая администрация США заработает. Это один из аспектов, о котором говорят или не говорят, но это реальность.

Байба Браже

Байба Браже

Глава МИД Латвии

По словам дипломатки, которая также является высокопоставленной чиновницей Альянса, мощная и опытная украинская армия в будущем станет важной частью НАТО.

Несмотря на это, Браже не скрывает, что "некоторые страны не чувствуют себя комфортно, приглашая в НАТО находящееся в состоянии войны государство".

Что известно о новом заявлении Зеленского о вступлении в НАТО

Недавно украинский лидер Владимир Зеленский озвучил предположение о том, что соглашение о прекращении огня с Россией может быть заключено, если подконтрольные Украине неоккупированные территории окажутся под защитой НАТО.

По его убеждению, это позволит вести переговоры о возвращении остальной территории позже "дипломатическим путем".

В то же время, глава государства отмечает, что в самом приглашении в НАТО должны быть включены все международно признанные границы Украины.

Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно взять под зонтик НАТО территорию Украины, которую мы имеем под контролем. Нам нужно сделать это быстро. А затем временно оккупированные территории Украина может вернуть дипломатическим путемю

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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