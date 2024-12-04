Вступление Украины в НАТО. В МИДе указали на важный нюанс

По словам главы МИД Андрея Сибиги, Украина не настаивает на своем вступлении в НАТО во время войны, однако это остается стратегической целью для Киева.
Главные тезисы
- Дискуссии касательно членства Украины в НАТО до сих пор продолжаются.
- Шеф украинской дипломатии отмечает принципиальную позицию Киева относительно вступления в Альянс.
- Ксавье Беттель выступил против вступления Украины в НАТО, предупреждая о риске усиления напряженности в регионе.
Украина не собирается форсировать свое вступление в НАТО
Журналисты поинтересовались у шефа украинской дипломатии, какой формат членства рассматривает команда президента Владимира Зеленского и как относится к применению статьи 5.
Андрей Сибига подчеркнул, что диалог об этом до сих пор продолжается.
По его словам, во время войны договоренность о формате членства не кажется реальной.
Украинский дипломат обращает внимание на то, что принципиальная позиция Киева в отношении членства остается неизменной.
Еще одна страна выступила против вступления Украины в Альянс
С таким заявлением выступил шеф люксембургской дипломатии Ксавье Беттель в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО.
Дипломат дал понять, что не поддерживает идею членства Украины в Альянсе, объясняя свою позицию риском немедленного возникновения новых конфликтов.
Кроме того, он подчеркнул, что не поддерживает идею о введении войск Альянса в Украину.
Тем не менее, шеф люксембургской дипломатии высказался в поддержку перспективы Украины стать членом Европейского Союза.
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