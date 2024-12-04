Вступление Украины в НАТО. В МИДе указали на важный нюанс

По словам главы МИД Андрея Сибиги, Украина не настаивает на своем вступлении в НАТО во время войны, однако это остается стратегической целью для Киева.

Украина не собирается форсировать свое вступление в НАТО

Журналисты поинтересовались у шефа украинской дипломатии, какой формат членства рассматривает команда президента Владимира Зеленского и как относится к применению статьи 5.

Андрей Сибига подчеркнул, что диалог об этом до сих пор продолжается.

Для этого должно наступить подходящее время, — объяснил дипломат. Поделиться

По его словам, во время войны договоренность о формате членства не кажется реальной.

Мы — страна, в отношении которой ведется российская агрессия, и действительно сложно говорить о возможности членства страны в НАТО, когда на ее территории ведутся военные действия — это позиция отдельных членов НАТО, которые считают, что это может привести к прямому вовлечению их в войну. А Украина к этому не стремится. Андрей Сибига Глава МИД Украины

Украинский дипломат обращает внимание на то, что принципиальная позиция Киева в отношении членства остается неизменной.

Мы говорим о нашем членстве в НАТО. Стратегическая цель — это вступление в НАТО, — подчеркнул Андрей Сибига. Поделиться

Еще одна страна выступила против вступления Украины в Альянс

С таким заявлением выступил шеф люксембургской дипломатии Ксавье Беттель в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО.

Дипломат дал понять, что не поддерживает идею членства Украины в Альянсе, объясняя свою позицию риском немедленного возникновения новых конфликтов.

Я считаю, что членство в НАТО снова принесет напряженность, добавил Ксавье Беттель. Поделиться

Кроме того, он подчеркнул, что не поддерживает идею о введении войск Альянса в Украину.