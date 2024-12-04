Вступ України в НАТО. У МЗС вказали на важливий нюанс

За словами глави МЗС Андрія Сибіги, Україна не наполягає на своєму вступові до НАТО під час війни, однак це залишається стратегічною метою для Києва.

Україна не збирається форсувати свій вступ в НАТО

Журналісти поцікавилися у шефа української дипломатії, який формат членства наразі розглядає команда президента Володимира Зеленського і як ставиться до застосування статті 5.

Андрій Сибіга наголосив, що станом на сьогодні діалог про це досі триває.

Для цього має настати відповідний час, — пояснив дипломат. Поширити

За його словами, під час війни домовленість про формат членства не видається реальною.

Ми — країна, щодо якої ведеться російська агресія, і дійсно складно говорити про можливість членства країни в НАТО, коли на її території ведуться військові дії — це позиція окремих членів НАТО, які вважають, що це може спричинити пряме втягування їх у війну. А Україна цього не прагне. Андрій Сибіга Глава МЗС України

Український дипломат звертає увагу на те, що принципова позиція Києва щодо членства лишається незмінною.

Ми говоримо про наше членство в НАТО. Стратегічна мета — це вступ до НАТО, — наголосив Андрій Сибіга. Поширити

Ще одна країна виступила проти вступу України в Альянс

З такою заявою виступив шеф люксембурзької дипломатії Ксав’є Беттель під час зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн-членів НАТО.

Дипломат дав зрозуміти, що не підтримує ідею членства України в Альянсі, пояснюючи свою позицію ризиком негайного виникнення нових конфліктів.

Я вважаю, що членство в НАТО знову принесе напруженість, — додав Ксав’є Беттель. Поширити

Окрім того, він наголосив, що не підтримує ідею щодо введення військ Альянсу в Україну.