Байден готує жорсткий санкційний удар по Росії

Команда чинного американського лідера Джо Байдена наразі активно обговорює нові та набагато жорсткіші санкції проти експорту російської нафти.
Головні тези:
- Цей крок має на меті запобігти можливим угодам між Трампом і Росією, що можуть нашкодити Україні.
- Байден готується ризикувати у протистоянні з Росією на тлі завершення свого правління.
- Збільшення економічного тиску на Росію може мати негативні наслідки для цін на бензин та енергоресурси у США.
США хочуть посилити санкційний тиск на РФ
Згідно з даними інсайдерів, Білий дім може запровадити більш жорсткі санкції проти прибуткової торгівлі нафтою Росії.
Головна мета адміністрації Джо Байдена — послабити військову машину диктатора Путіна ще до повернення Дональда Трампа на пост президента США.
Що важливо розуміти, деталі можливих нових санкцій досі знаходяться у процесі розробки, однак наразі офіційний Вашингтон розглядає обмеження, які можуть торкнутися деяких видів російського експорту нафти.
За словами анонімних джерел, чинний американський лідер довго не наважувався ухвалити це рішення через побоювання, що він може спровокувати стрибок цін на енергоносії, особливо напередодні президентських виборів минулого місяця.
Чому Байден готує ризикувати
Згідно з даними журналістів, чинний президент США з більшою готовністю йде на ризик у протистоянні з Росією, оскільки незабаром покине Білий дім.
Що важливо розуміти, попередні зусилля, які були націлені на обмеження енергетичних доходів Росії, дали неоднозначні результати.
Аналітики звертають увагу на те, що середні ціни на бензин у США досягли найнижчого рівня з середини 2021 року.
Протягом останніх тижнів свого перебування на посаді команда Джо Байдена вирішила збільшити військову та фінансову підтримку України на тлі сумнівів щодо відданості Трампа подальшій підтримці з боку США.
Інсайдери повідомляють, наразі Білий дім також розглядає нові санкції, спрямовані проти танкерного флоту, який Росія використовує для транспортування своєї нафти.
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