Як швидко закінчити війну. Зеленський назвав один чіткий крок

За словами глави держави Володимира Зеленського, лише 10-12 систем Patriot здатні забезпечити повний захист повітряного простору України та зробити продовження війни для Росії “беззмістовним”.
Головні тези:
- Лише 10-12 систем Patriot здатні покласти кінець війні.
- Президент Зеленський акцентує на необхідності додаткових систем протиповітряної оборони для збереження життя українців.
- Ухвалення рішення щодо систем ППО для України є головним завданням, над яким працює НАТО та союзники Києва.
Системи Patriot можуть врятувати Україну
Володимир Зеленський вкотре нагадав союзникам про те, що для збереження життя українців потрібно ще більше систем протиповітряної оборони.
На цьому тлі глава держави попросив союзників Києва профінансувати Patriot для України за рахунок російських активів.
Володимир Зеленський відверто зізнається, що не розуміє, чому це рішення досі не ухвалили, адже можливості та кошти для цього у партнерів України є.
НАТО уже ухвалив рішення щодо ППО для України
Нещодавно генсек Альянсу Марк Рютте повідомив, що запит Києва щодо постачання значної кількості систем ППО для захисту ядерної та іншої критичної інфраструктури був позитивно сприйнятий членами блоку.
Що важливо розуміти, саме ця тема була головною під час засідання Ради Україна-НАТО 3 грудня.
За його словами, це дуже непросте завдання, оскільки наявні у державах Альянсу системи розподілені й виконують певні завдання.
Попри це, наразі існує чітка домовленість про те, що партнери підтримають Україну.
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