Як швидко закінчити війну. Зеленський назвав один чіткий крок

За словами глави держави Володимира Зеленського, лише 10-12 систем Patriot здатні забезпечити повний захист повітряного простору України та зробити продовження війни для Росії “беззмістовним”.

Системи Patriot можуть врятувати Україну

Володимир Зеленський вкотре нагадав союзникам про те, що для збереження життя українців потрібно ще більше систем протиповітряної оборони.

Усі розуміють, що 10-12 систем Patriot додатково для України забезпечать нам життя і зроблять війну для Путіна беззмістовною…Якщо небо захищене, ніякі КАБи (керовані авіабомби. — ред.), балістичні ракети не будуть влучати по цивільній інфраструктурі Україні — по лікарнях, школах, університетах. Володимир Зеленський Президент України

На цьому тлі глава держави попросив союзників Києва профінансувати Patriot для України за рахунок російських активів.

Володимир Зеленський відверто зізнається, що не розуміє, чому це рішення досі не ухвалили, адже можливості та кошти для цього у партнерів України є.

Півтора мільярда коштує одна система. Будь ласка, візьміть ці гроші з російських активів. Це буде коштувати 30 мільярдів, але це зможе повністю, остаточно закрити наше небо. І все, — пояснив Зеленський. Поширити

НАТО уже ухвалив рішення щодо ППО для України

Нещодавно генсек Альянсу Марк Рютте повідомив, що запит Києва щодо постачання значної кількості систем ППО для захисту ядерної та іншої критичної інфраструктури був позитивно сприйнятий членами блоку.

Що важливо розуміти, саме ця тема була головною під час засідання Ради Україна-НАТО 3 грудня.

Ми обговорили, що робити, щоб Україна отримала (додаткові системи) ППО для захисту своєї критичної інфраструктури, — заявив Рютте. Поширити

За його словами, це дуже непросте завдання, оскільки наявні у державах Альянсу системи розподілені й виконують певні завдання.

Попри це, наразі існує чітка домовленість про те, що партнери підтримають Україну.