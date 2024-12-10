Как быстро закончить войну. Зеленский назвал один четкий шаг

По словам главы государства Владимира Зеленского, всего лишь 10-12 систем Patriot способны обеспечить полную защиту воздушного пространства Украины и сделать продолжение войны для России "бессмысленным".

Системы Patriot могут спасти Украину

Владимир Зеленский в который раз напомнил союзникам о том, что для сохранения жизни украинцев нужно еще больше систем противовоздушной обороны.

Все понимают, что 10-12 систем Patriot дополнительно для Украины обеспечат нам жизнь и сделают войну для Путина бессмысленной. Если небо защищено, никакие КАБы (управляемые авиабомбы. — ред.), баллистические ракеты не будут попадать по гражданской инфраструктуре Украины — по больницам, школам, университетам. Владимир Зеленский Президент Украины

На этом фоне глава государства попросил союзников Киева профинансировать Patriot для Украины за счет российских активов.

Владимир Зеленский откровенно признается, что не понимает, почему это решение еще не приняли, ведь возможности и средства для этого у партнеров Украины есть.

Полтора миллиарда стоит одна система. Пожалуйста, возьмите эти деньги из российских активов. Это будет стоить 30 миллиардов, но это сможет полностью окончательно закрыть наше небо. И все, — объяснил Зеленский. Поделиться

НАТО уже приняло решение о ПВО для Украины

Недавно генсек Альянса Марк Рютте сообщил, что запрос Киева о поставке значительного количества систем ПВО для защиты ядерной и другой критической инфраструктуры был положительно воспринят членами блока.

Что важно понимать, именно эта тема была главной на заседании Совета Украина-НАТО 3 декабря.

Мы обсудили, что делать, чтобы Украина получила (дополнительные системы) ПВО для защиты своей критической инфраструктуры, — заявил Рютте. Поделиться

По его словам, это очень непростая задача, поскольку существующие в государствах Альянса системы распределены и выполняют определенные задачи.

Несмотря на это, существует четкая договоренность о том, что партнеры поддержат Украину.