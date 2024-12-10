Как быстро закончить войну. Зеленский назвал один четкий шаг

По словам главы государства Владимира Зеленского, всего лишь 10-12 систем Patriot способны обеспечить полную защиту воздушного пространства Украины и сделать продолжение войны для России "бессмысленным".
Главные тезисы
- 10-12 систем Patriot способны положить конец войне.
- Президент Зеленский акцентирует внимание на необходимости дополнительных систем противовоздушной обороны для сохранения жизни украинцев.
- Принятие решения о системах ПВО для Украины является главной задачей, над которой работает НАТО и союзники Киева.
Системы Patriot могут спасти Украину
Владимир Зеленский в который раз напомнил союзникам о том, что для сохранения жизни украинцев нужно еще больше систем противовоздушной обороны.
На этом фоне глава государства попросил союзников Киева профинансировать Patriot для Украины за счет российских активов.
Владимир Зеленский откровенно признается, что не понимает, почему это решение еще не приняли, ведь возможности и средства для этого у партнеров Украины есть.
НАТО уже приняло решение о ПВО для Украины
Недавно генсек Альянса Марк Рютте сообщил, что запрос Киева о поставке значительного количества систем ПВО для защиты ядерной и другой критической инфраструктуры был положительно воспринят членами блока.
Что важно понимать, именно эта тема была главной на заседании Совета Украина-НАТО 3 декабря.
По его словам, это очень непростая задача, поскольку существующие в государствах Альянса системы распределены и выполняют определенные задачи.
Несмотря на это, существует четкая договоренность о том, что партнеры поддержат Украину.
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