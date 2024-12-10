Разворовывание на фортификациях в Украине может достигать 20 млрд грн

Согласно данным британских журналистов, украинские правоохранительные органы открыли десятки уголовных дел по поводу вероятных хищений на фортификациях на сумму в 483 миллиона долларов (20,1 миллиарда гривен).

Проблемы с возведением фортификаций в Украине снова обостряются

Согласно данным издания, инженерные подразделения Украины максимально истощены на фоне почти трех лет полномасштабной войны против России.

В настоящее время ответственность за строительство оборонных сооружений легла на местные власти в регионах, которые используют пехотные бригады в качестве подрядчиков.

Несмотря на это, небольшое количество инженеров контролирует работы на первой линии обороны.

Нельзя также игнорировать тот факт, что немало военных инженеров перебросили для закрытия пробелов на фронте, ведь официально их классифицируют как "тыловые подразделения".

Если бы военных инженеров не отправляли на штурмовые операции, а позволяли им профессионально выполнять свою работу — рыть окопы и готовить линии обороны, чтобы мы могли защищаться, тогда все работало бы, заявил изданию командир штурмового батальона Станислав Бунятов. Поделиться

По его словам, сейчас система либо не работает вообще, либо работает только частично.

В чем заключается главная проблема

Журналисты пообщались с членом временной спецкомиссии ВР по использованию средств на обустройство фортификаций Дмитрием Разумковым.

Как утверждает чиновник, средства на фортификации рассеяны между всеми регионами, и каждый строит свое.

Нет человека, который отвечал бы за качество, за планирование, за то, как эти позиции будут переданы и кому, и кто будет их контролировать, — сказал он. Поделиться

Анонимный источник журналистов также добавил, что в защитных рубежах остаются пробелы, создающие риск для Днепропетровской области.