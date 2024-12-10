Розкрадання на фортифікаціях в Україні можуть сягати 20 млрд грн

Згідно з даними британських журналістів, українські правоохоронні органи відкрили десятки кримінальних справ щодо ймовірних розкрадань на фортифікаціях на суму в 483 мільйони доларів (20,1 мільярда гривень).
Головні тези:
- Українські інженерні підрозділи виснажені після трьох років війни, що призвело до проблем зі зведенням оборонних споруд.
- Система управління та контролю за фортифікаціями в Україні має значні недоліки, що створює ризики для безпеки країни.
Проблеми зі зведенням фортифікацій в Україні знову загострюються
Згідно з даними видання, інженерні підрозділи України максимально виснажені на тлі майже трьох років повномасштабної війни проти Росії.
Наразі відповідальність за зведення оборонних споруд лягла на місцеву владу у регіонах, яка використовує піхотні бригади як підрядників.
Попри це, невелика кількість інженерів все ж контролює роботи на першій лінії оборони.
Не можна також ігнорувати той факт, що чималу кількість військових інженерів перекинули для закриття прогалин на фронті, адже офіційно їх класифікують як "тилові підрозділи".
За його словами, наразі система або не працює взагалі, або працює лише частково.
У чому полягає головна проблема
Журналісти поспілкувалися з членом тимчасової спецкомісії ВР з питань використання коштів на облаштування фортифікацій Дмитром Разумковим.
Як стверджує чиновник, кошти на фортифікації розпорошені між усіма регіонами, і кожен будує своє.
Анонімне джерело журналістів також додало, що у захисних рубежах залишаються прогалини, що створюють ризик для Дніпропетровської області.
Йдеться про ділянки між Великою Новосілкою та Кураховим, а також між Кураховим і Покровськом, де друга лінія оборони ще будується, а третю навіть не почали.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-