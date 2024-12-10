Розкрадання на фортифікаціях в Україні можуть сягати 20 млрд грн
Категорія
Україна
Дата публікації

Розкрадання на фортифікаціях в Україні можуть сягати 20 млрд грн

ЗСУ
Джерело:  Financial Times

Згідно з даними британських журналістів, українські правоохоронні органи відкрили десятки кримінальних справ щодо ймовірних розкрадань на фортифікаціях на суму в 483 мільйони доларів (20,1 мільярда гривень).

Головні тези:

  • Українські інженерні підрозділи виснажені після трьох років війни, що призвело до проблем зі зведенням оборонних споруд.
  • Система управління та контролю за фортифікаціями в Україні має значні недоліки, що створює ризики для безпеки країни.

Проблеми зі зведенням фортифікацій в Україні знову загострюються

Згідно з даними видання, інженерні підрозділи України максимально виснажені на тлі майже трьох років повномасштабної війни проти Росії.

Наразі відповідальність за зведення оборонних споруд лягла на місцеву владу у регіонах, яка використовує піхотні бригади як підрядників.

Попри це, невелика кількість інженерів все ж контролює роботи на першій лінії оборони.

Не можна також ігнорувати той факт, що чималу кількість військових інженерів перекинули для закриття прогалин на фронті, адже офіційно їх класифікують як "тилові підрозділи".

Якби військових інженерів не відправляли на штурмові операції, а дозволяли їм професійно виконувати свою роботу — рити окопи й готувати лінії оборони, щоб ми могли захищатися, — тоді все працювало б, — заявив виданню командир штурмового батальйону Станіслав Бунятов.

За його словами, наразі система або не працює взагалі, або працює лише частково.

У чому полягає головна проблема

Журналісти поспілкувалися з членом тимчасової спецкомісії ВР з питань використання коштів на облаштування фортифікацій Дмитром Разумковим.

Як стверджує чиновник, кошти на фортифікації розпорошені між усіма регіонами, і кожен будує своє.

Немає людини, яка відповідала б за якість, за планування, за те, як ці позиції будуть передані й кому, і хто їх контролюватиме, — сказав він.

Анонімне джерело журналістів також додало, що у захисних рубежах залишаються прогалини, що створюють ризик для Дніпропетровської області.

Йдеться про ділянки між Великою Новосілкою та Кураховим, а також між Кураховим і Покровськом, де друга лінія оборони ще будується, а третю навіть не почали.

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