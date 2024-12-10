Атака РФ на Запоріжжя — щонайменше 3 людей загинули
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ на Запоріжжя — щонайменше 3 людей загинули

Володимир Зеленський
Запоріжжя
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10 грудня російські загарбники знову вдарили по Запоріжжю. Згідно з останніми даними, троє цивільних у місті загинули та ще 14 були поранені.

Головні тези:

  • Під завалами можуть знаходитися ще 8 цивільних.
  • Зеленський висловив співчуття родинам жертв та розповів про рятувальну операцію на місці.
  • Президент закликав світову спільноту підтримати Україну й посилити її ППО.

ОНОВЛЕНО: Запорізькі лікарі змогли реанімувати одного з постраждалих, якого під час пошукової операції було визнано загиблим.

Зеленський відреагував на нову атаку Росії

За словами президента України, наразі у Запоріжжі триває рятувальна операція після жорстокого ракетного удару Росії.

На даний час відомо про трьох загиблих людей. Мої співчуття родинам та близьким. Щонайменше 14 людей поранені. Всім надається необхідна допомога.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як повідомляють представники місцевої влади, під завалами будівлі, зруйнованої внаслідок ворожого удару по Запоріжжю, знаходиться щонайменше 8 людей.

Окрім того, російські окупанти знищили офісну будівлю, пошкодили медичний центр, звичайну міську забудову.

Робиться максимум для порятунку, всі служби залучені, — наголосив Володимир Зеленський.

Зеленський публічно звернувся до союзників України

Як наголосив глава держави, новий удар з боку країни-агресорки РФ доводить, що необхідно негайно нарощувати можливості української ППО.

Світ має достатньо систем, щоб зробити це. Ми передали всі запити щодо ППО партнерам: і щодо «петріотів», і щодо інших систем, які можуть бути ефективними для захисту життя, — додав Володимир Зеленський.

На його переконання, питання полягає винятково в політичних рішеннях.

І це рішення американської адміністрації, рішення лідерів у Європі, рішення інших партнерів у світі. Рішення, які можуть врятувати тисячі життів і позбавити сенсу російський терор.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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