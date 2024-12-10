Атака РФ на Запоріжжя — щонайменше 3 людей загинули

10 грудня російські загарбники знову вдарили по Запоріжжю. Згідно з останніми даними, троє цивільних у місті загинули та ще 14 були поранені.
Головні тези:
- Під завалами можуть знаходитися ще 8 цивільних.
- Зеленський висловив співчуття родинам жертв та розповів про рятувальну операцію на місці.
- Президент закликав світову спільноту підтримати Україну й посилити її ППО.
ОНОВЛЕНО: Запорізькі лікарі змогли реанімувати одного з постраждалих, якого під час пошукової операції було визнано загиблим.
Зеленський відреагував на нову атаку Росії
За словами президента України, наразі у Запоріжжі триває рятувальна операція після жорстокого ракетного удару Росії.
Як повідомляють представники місцевої влади, під завалами будівлі, зруйнованої внаслідок ворожого удару по Запоріжжю, знаходиться щонайменше 8 людей.
Окрім того, російські окупанти знищили офісну будівлю, пошкодили медичний центр, звичайну міську забудову.
Зеленський публічно звернувся до союзників України
Як наголосив глава держави, новий удар з боку країни-агресорки РФ доводить, що необхідно негайно нарощувати можливості української ППО.
На його переконання, питання полягає винятково в політичних рішеннях.
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