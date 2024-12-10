Атака РФ на Запорожье — погибли по меньшей мере 3 человека
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ на Запорожье — погибли по меньшей мере 3 человека

Владимир Зеленский
атака РФ
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10 декабря российские захватчики снова ударили по Запорожью. Согласно последним данным, трое гражданских в городе погибли и еще 14 были ранены.

Главные тезисы

  • Под завалами могут находиться еще 8 гражданских.
  • Зеленский выразил соболезнования семьям жертв и рассказал о спасательной операции на месте.
  • Президент призвал мировое сообщество поддержать Украину и усилить ПВО.

ОБНОВЛЕНО: Запорожские врачи смогли реанимировать одного из пострадавших, который во время поисковой операции был признан погибшим – ОВА.

Зеленский отреагировал на новую атаку России

По словам президента Украины, в Запорожье продолжается спасательная операция после жестокого ракетного удара России.

В настоящее время известно о трех погибших людях. Мои соболезнования семьям и близким. По меньшей мере, 14 человек ранены. Всем оказывается необходимая помощь.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как сообщают представители местных властей, под завалами здания, разрушенного в результате вражеского удара по Запорожью, находится по меньшей мере 8 человек.

Кроме того, российские оккупанты уничтожили офисное здание, повредили медицинский центр, обычную городскую застройку.

Делается максимум для спасения, все службы привлечены, подчеркнул Владимир Зеленский.

Зеленский публично обратился к союзникам Украины

Как отметил глава государства, новый удар со стороны страны-агрессорки РФ доказывает, что необходимо немедленно наращивать возможности украинской ПВО.

Мир имеет достаточно систем, чтобы сделать это. Мы передали все запросы по ПВО партнерам: и по «петриотам», и по другим системам, которые могут быть эффективными для защиты жизни, — добавил Владимир Зеленский.

По его убеждению, вопрос исключительно в политических решениях.

И это решение американской администрации, решение лидеров в Европе, решение других партнеров в мире. Решения, которые могут спасти тысячи жизней и лишить смысла российский террор.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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