Атака РФ на Запорожье — погибли по меньшей мере 3 человека

10 декабря российские захватчики снова ударили по Запорожью. Согласно последним данным, трое гражданских в городе погибли и еще 14 были ранены.

ОБНОВЛЕНО: Запорожские врачи смогли реанимировать одного из пострадавших, который во время поисковой операции был признан погибшим – ОВА.

Зеленский отреагировал на новую атаку России

По словам президента Украины, в Запорожье продолжается спасательная операция после жестокого ракетного удара России.

В настоящее время известно о трех погибших людях. Мои соболезнования семьям и близким. По меньшей мере, 14 человек ранены. Всем оказывается необходимая помощь. Владимир Зеленский Президент Украины

Как сообщают представители местных властей, под завалами здания, разрушенного в результате вражеского удара по Запорожью, находится по меньшей мере 8 человек.

Кроме того, российские оккупанты уничтожили офисное здание, повредили медицинский центр, обычную городскую застройку.

Делается максимум для спасения, все службы привлечены, подчеркнул Владимир Зеленский. Поделиться

Зеленский публично обратился к союзникам Украины

Как отметил глава государства, новый удар со стороны страны-агрессорки РФ доказывает, что необходимо немедленно наращивать возможности украинской ПВО.

Мир имеет достаточно систем, чтобы сделать это. Мы передали все запросы по ПВО партнерам: и по «петриотам», и по другим системам, которые могут быть эффективными для защиты жизни, — добавил Владимир Зеленский. Поделиться

По его убеждению, вопрос исключительно в политических решениях.