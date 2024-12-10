Атака РФ на Запорожье — погибли по меньшей мере 3 человека

10 декабря российские захватчики снова ударили по Запорожью. Согласно последним данным, трое гражданских в городе погибли и еще 14 были ранены.
Главные тезисы
- Под завалами могут находиться еще 8 гражданских.
- Зеленский выразил соболезнования семьям жертв и рассказал о спасательной операции на месте.
- Президент призвал мировое сообщество поддержать Украину и усилить ПВО.
ОБНОВЛЕНО: Запорожские врачи смогли реанимировать одного из пострадавших, который во время поисковой операции был признан погибшим – ОВА.
Зеленский отреагировал на новую атаку России
По словам президента Украины, в Запорожье продолжается спасательная операция после жестокого ракетного удара России.
Как сообщают представители местных властей, под завалами здания, разрушенного в результате вражеского удара по Запорожью, находится по меньшей мере 8 человек.
Кроме того, российские оккупанты уничтожили офисное здание, повредили медицинский центр, обычную городскую застройку.
Зеленский публично обратился к союзникам Украины
Как отметил глава государства, новый удар со стороны страны-агрессорки РФ доказывает, что необходимо немедленно наращивать возможности украинской ПВО.
По его убеждению, вопрос исключительно в политических решениях.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-