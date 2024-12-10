Ужасная реальность. Зеленский анонсировал месть для армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Ужасная реальность. Зеленский анонсировал месть для армии РФ

Офис Президента Украины
Зеленский
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10 декабря глава государства Владимир Зеленский пообещал, что в скором времени украинская дальнобойная ракета "Нептун" станет ужасной реальностью для российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Украина производит собственную военную технику: все большее внимание уделяется ракетам и дронам.
  • Президент Зеленский официально подтвердил успешные испытания украинских образцов оружия, например, новой ракеты "Рута".
  • Узнайте больше о дрон-ракете "Пекло".

Украина создает все больше собственного оружия

Вручая Национальную премию Украины имени Бориса Патона, президент официально подтвердил, что ракета "Паляница" вышла в серийное производство.

Кроме того, он заявил, что первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Пекло".

Как известно, недавно украинские защитники получили первую партию указанного оружия.

Идут успешные испытания новой ракеты "Рута". Дальнобойный "Нептун" вскоре станет ужасной реальностью для оккупантов. Это касается и наших дронов. Разведчик "Гор", ночные бомберы "Вампир" и Heavy Shot, FPV-дроны "Колибри" и "Камик", FPV-самолеты Darts, дальнобойные наши возможности — дроны, такие как "Лютый", Fire Point-1, другие наши разработки, другие наши украинские достижения. Все это — украинское производство.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, все это уже активно используется: и на фронте, и во вражеском тылу тоже.

Зеленский убежден, что украинские разработки точно поспособствуют возвращению справедливого мира в страну.

Что известно о дрон-ракете “Пекло”

6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, президент передал украинским воинам первую партию новейших ракет-дронов "Пекло".

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Их дальность поражения — 700 км, а скорость 700 км/ч.

Указанные украинские ракеты-дроны продемонстрировали себя как эффективное и доступное оружие по сравнению с российскими аналогами.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Дрон-ракета «Пекло». Наше, украинское оружие, уже имеющее подтвержденное боевое применение. Передали первую партию нашим Силам обороны. Теперь задача — наращивать производство и применение. Спасибо каждому и каждой, кто вовлечен в наше оборонное производство, чей вклад помогает Украине бороться.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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