Ужасная реальность. Зеленский анонсировал месть для армии РФ

10 декабря глава государства Владимир Зеленский пообещал, что в скором времени украинская дальнобойная ракета "Нептун" станет ужасной реальностью для российских захватчиков.

Украина создает все больше собственного оружия

Вручая Национальную премию Украины имени Бориса Патона, президент официально подтвердил, что ракета "Паляница" вышла в серийное производство.

Кроме того, он заявил, что первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Пекло".

Как известно, недавно украинские защитники получили первую партию указанного оружия.

Идут успешные испытания новой ракеты "Рута". Дальнобойный "Нептун" вскоре станет ужасной реальностью для оккупантов. Это касается и наших дронов. Разведчик "Гор", ночные бомберы "Вампир" и Heavy Shot, FPV-дроны "Колибри" и "Камик", FPV-самолеты Darts, дальнобойные наши возможности — дроны, такие как "Лютый", Fire Point-1, другие наши разработки, другие наши украинские достижения. Все это — украинское производство. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, все это уже активно используется: и на фронте, и во вражеском тылу тоже.

Зеленский убежден, что украинские разработки точно поспособствуют возвращению справедливого мира в страну.

Что известно о дрон-ракете “Пекло”

6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, президент передал украинским воинам первую партию новейших ракет-дронов "Пекло".

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Их дальность поражения — 700 км, а скорость 700 км/ч.

Указанные украинские ракеты-дроны продемонстрировали себя как эффективное и доступное оружие по сравнению с российскими аналогами.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official