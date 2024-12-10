Ужасная реальность. Зеленский анонсировал месть для армии РФ

10 декабря глава государства Владимир Зеленский пообещал, что в скором времени украинская дальнобойная ракета "Нептун" станет ужасной реальностью для российских захватчиков.
Главные тезисы
- Украина производит собственную военную технику: все большее внимание уделяется ракетам и дронам.
- Президент Зеленский официально подтвердил успешные испытания украинских образцов оружия, например, новой ракеты "Рута".
- Узнайте больше о дрон-ракете "Пекло".
Украина создает все больше собственного оружия
Вручая Национальную премию Украины имени Бориса Патона, президент официально подтвердил, что ракета "Паляница" вышла в серийное производство.
Кроме того, он заявил, что первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Пекло".
Как известно, недавно украинские защитники получили первую партию указанного оружия.
По словам главы государства, все это уже активно используется: и на фронте, и во вражеском тылу тоже.
Зеленский убежден, что украинские разработки точно поспособствуют возвращению справедливого мира в страну.
Что известно о дрон-ракете “Пекло”
6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, президент передал украинским воинам первую партию новейших ракет-дронов "Пекло".
Их дальность поражения — 700 км, а скорость 700 км/ч.
Указанные украинские ракеты-дроны продемонстрировали себя как эффективное и доступное оружие по сравнению с российскими аналогами.
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