Жахлива реальність. Зеленський анонсував помсту для армії РФ

10 грудня глава держави Володимир Зеленський пообіцяв, що незабаром українська далекобійна ракета "Нептун" стане жахливою реальністю для російських загарбників.

Україна створює дедалі більше власної зброї

Під час вручення Національної премії України імені Бориса Патона президент офіційно підтвердив, що ракета "Паляниця" вийшла в серійне виробництво.

Окрім того, він наголосив, що перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон "Пекло".

Як відомо, нещодавно українські захисники отримали першу партію вказаної зброї.

Ідуть успішні випробування нової ракети "Рута". Далекобійний "Нептун" незабаром стане жахливою реальністю для окупантів.Це стосується і наших дронів. Розвідник "Гор", нічні бомбери "Вампір" і Heavy Shot, FPV-дрони "Колібрі" і "Камік", FPV-літаки Darts, далекобійні наші можливості — дрони, такі як "Лютий", Fire Point-1, інші ваші розробки, інші наші українські здобутки. Все це — українське виробництво. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, усе це вже активно використовується: і на фронті, і у ворожому тилу також.

Зеленський переконаний, що українські розробки точно посприяють поверненню справедливого миру в країну.

Що наразі відомо про дрон-ракету “Пекло”

6 грудня, у День Збройних сил України, президент передав українським воїнам першу партію новітніх ракет-дронів "Пекло".

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Вони мають дальність ураження 700 км та швидкість 700 км на годину.

Вказані українські ракети-дрони продемонстрували себе як ефективна та доступна зброя порівняно з російськими аналогами.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official