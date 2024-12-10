Жахлива реальність. Зеленський анонсував помсту для армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Жахлива реальність. Зеленський анонсував помсту для армії РФ

Офіс Президента України
Зеленський

10 грудня глава держави Володимир Зеленський пообіцяв, що незабаром українська далекобійна ракета "Нептун" стане жахливою реальністю для російських загарбників.

Головні тези:

  • Україна виробляє власну військову техніку: дедалі більше уваги приділяється ракетам та дронам.
  • Президент Зеленський офіційно підтвердив успішні випробування українських зразків зброї, до прикладу, нової ракети “Рута”. 
  • Дізнайтеся більше про дрон-ракету “Пекло”.

Україна створює дедалі більше власної зброї

Під час вручення Національної премії України імені Бориса Патона президент офіційно підтвердив, що ракета "Паляниця" вийшла в серійне виробництво.

Окрім того, він наголосив, що перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон "Пекло".

Як відомо, нещодавно українські захисники отримали першу партію вказаної зброї.

Ідуть успішні випробування нової ракети "Рута". Далекобійний "Нептун" незабаром стане жахливою реальністю для окупантів.Це стосується і наших дронів. Розвідник "Гор", нічні бомбери "Вампір" і Heavy Shot, FPV-дрони "Колібрі" і "Камік", FPV-літаки Darts, далекобійні наші можливості — дрони, такі як "Лютий", Fire Point-1, інші ваші розробки, інші наші українські здобутки. Все це — українське виробництво.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, усе це вже активно використовується: і на фронті, і у ворожому тилу також.

Зеленський переконаний, що українські розробки точно посприяють поверненню справедливого миру в країну.

Що наразі відомо про дрон-ракету “Пекло”

6 грудня, у День Збройних сил України, президент передав українським воїнам першу партію новітніх ракет-дронів "Пекло".

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Вони мають дальність ураження 700 км та швидкість 700 км на годину.

Вказані українські ракети-дрони продемонстрували себе як ефективна та доступна зброя порівняно з російськими аналогами.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Дрон-ракета «Пекло». Наша, українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування. Передали першу партію нашим Силам оборони. Тепер завдання — нарощувати виробництво та застосування. Дякую кожному й кожній, хто залучений до нашого оборонного виробництва, чий внесок допомагає Україні битися.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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