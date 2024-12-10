Жахлива реальність. Зеленський анонсував помсту для армії РФ

10 грудня глава держави Володимир Зеленський пообіцяв, що незабаром українська далекобійна ракета "Нептун" стане жахливою реальністю для російських загарбників.
Головні тези:
- Україна виробляє власну військову техніку: дедалі більше уваги приділяється ракетам та дронам.
- Президент Зеленський офіційно підтвердив успішні випробування українських зразків зброї, до прикладу, нової ракети “Рута”.
- Дізнайтеся більше про дрон-ракету “Пекло”.
Україна створює дедалі більше власної зброї
Під час вручення Національної премії України імені Бориса Патона президент офіційно підтвердив, що ракета "Паляниця" вийшла в серійне виробництво.
Окрім того, він наголосив, що перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон "Пекло".
Як відомо, нещодавно українські захисники отримали першу партію вказаної зброї.
За словами глави держави, усе це вже активно використовується: і на фронті, і у ворожому тилу також.
Зеленський переконаний, що українські розробки точно посприяють поверненню справедливого миру в країну.
Що наразі відомо про дрон-ракету “Пекло”
6 грудня, у День Збройних сил України, президент передав українським воїнам першу партію новітніх ракет-дронів "Пекло".
Вони мають дальність ураження 700 км та швидкість 700 км на годину.
Вказані українські ракети-дрони продемонстрували себе як ефективна та доступна зброя порівняно з російськими аналогами.
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