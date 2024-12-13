ВСУ поразили 7 районов сосредоточения личного состава армии РФ

Ситуация на фронте остается напряженной, однако за прошедшие сутки украинские воины успели ликвидировать 1390 российских захватчиков, а также немалое количество техники.
Главные тезисы
- Общие боевые потери армии РФ в живой силе пересекли отметку в 760 тыс.
- В течение 12 декабря произошло 210 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими защитниками.
- Армия РФ продолжает наносить авиаудары по позициям ВСУ и гражданским украинцам.
Потери армии РФ по состоянию на 13 декабря 2024 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.12.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 760120 (+1390) человек,
танков — 9537 (+5) ед,
боевых бронированных машин — 19675 (+31) ед,
артиллерийских систем — 21078 (+6) ед,
РСЗО — 1253 (+0) ед,
средств ПВО — 1023 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 20176 (+65),
крылатых ракет — 2 861 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 31177 (+50) ед,
специальной техники — 3 642 (+0) ед.
Что известно о ситуации на фронте 12-13 декабря
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 210 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими защитниками.
Также указано, что армия РФ нанесла по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам 35 авиаударов, сбросив 69 КАБ.
Всего враг совершил 4170 обстрелов, из них 103 из реактивных систем залпового огня.
Стоит отметить, что 12 декабря авиация Украины, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники российских оккупантов.
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