ВСУ поразили 7 районов сосредоточения личного состава армии РФ

Ситуация на фронте остается напряженной, однако за прошедшие сутки украинские воины успели ликвидировать 1390 российских захватчиков, а также немалое количество техники.

Потери армии РФ по состоянию на 13 декабря 2024 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.12.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 760120 (+1390) человек,

танков — 9537 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 19675 (+31) ед,

артиллерийских систем — 21078 (+6) ед,

РСЗО — 1253 (+0) ед,

средств ПВО — 1023 (+0) ед,

самолетов — 369 (+0) ед,

вертолетов — 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 20176 (+65),

крылатых ракет — 2 861 (+0) ед,

кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 31177 (+50) ед,

специальной техники — 3 642 (+0) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно о ситуации на фронте 12-13 декабря

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 210 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими защитниками.

Также указано, что армия РФ нанесла по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам 35 авиаударов, сбросив 69 КАБ.

Всего враг совершил 4170 обстрелов, из них 103 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Локня, Беловоды, Басовка, Татарка, Высокая Яруга, Лозовая, Гоптовка, Цуповка, Липцы, Большие Проходы, Волчанск, Крымское, Улакли, Богатырь, Комар, Малая Токмачка и Степногир . Поделиться

Стоит отметить, что 12 декабря авиация Украины, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники российских оккупантов.