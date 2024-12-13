ВСУ поразили 7 районов сосредоточения личного состава армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ поразили 7 районов сосредоточения личного состава армии РФ

Генштаб ВСУ
танк
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Ситуация на фронте остается напряженной, однако за прошедшие сутки украинские воины успели ликвидировать 1390 российских захватчиков, а также немалое количество техники.

Главные тезисы

  • Общие боевые потери армии РФ в живой силе пересекли отметку в 760 тыс.
  • В течение 12 декабря произошло 210 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими защитниками.
  • Армия РФ продолжает наносить авиаудары по позициям ВСУ и гражданским украинцам.

Потери армии РФ по состоянию на 13 декабря 2024 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 760120 (+1390) человек,

  • танков — 9537 (+5) ед,

  • боевых бронированных машин — 19675 (+31) ед,

  • артиллерийских систем — 21078 (+6) ед,

  • РСЗО — 1253 (+0) ед,

  • средств ПВО — 1023 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 20176 (+65),

  • крылатых ракет — 2 861 (+0) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 31177 (+50) ед,

  • специальной техники — 3 642 (+0) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно о ситуации на фронте 12-13 декабря

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 210 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими защитниками.

Также указано, что армия РФ нанесла по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам 35 авиаударов, сбросив 69 КАБ.

Всего враг совершил 4170 обстрелов, из них 103 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Локня, Беловоды, Басовка, Татарка, Высокая Яруга, Лозовая, Гоптовка, Цуповка, Липцы, Большие Проходы, Волчанск, Крымское, Улакли, Богатырь, Комар, Малая Токмачка и Степногир .

Стоит отметить, что 12 декабря авиация Украины, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники российских оккупантов.

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