Между ВСУ и армией РФ произошло 166 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 14.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Гута Студенецкая, Галагановка, Бериловка, Николаевка, Тимоновичи Черниговской области; Дмитровка Сумской области. Авиаудару был нанесен по населенному пункту Александровка Черниговской области.

На Торецком направлении наши защитники отразили пять штурмовых действий врага в районе населенного пункта Торецк. К тому же враг нанес авиаудары шесть КАБ по районам населенных пунктов Крымское и Петровка.

Войска кафиров продолжают искать слабые места в нашей обороне вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного, Выемки и Берестового на Северском направлении. Силами обороны успешно отражены восемь вражеских атак, три боестолкновения продолжаются. Кроме того, противник нанес авиационных ударов четырьмя управляемыми бомбами по районам Северска и Григорьевки.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 11 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Первомайское, Зеленая Роща, Копанки, Новосергеевка, Надежда, Макеевка и Терны. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Новый Труд и Новооленовка. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 17 атак противника, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес авиационных ударов двумя управляемыми бомбами по районам населенных пунктов Старая Николаевка и Новая Полтавка.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 28 раз в сторону населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Заря, Курахово, Лисовка, Елизаветовка, Ганновка и Успеновка. Девятнадцать попыток окупантов продвинуться вперед уже отбито.

На Времивском направлении враг 19 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Раздольное, Новый Комар, Новоандреевка; к этому времени ведутся 11 боестолкновений, к тому же противник сбросил на районы Темировки и Новополя две управляемые авиационные бомбы.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по району Гуляй Поля.

Мала Токмачка и Роботине получили удары авиационными управляемыми бомбами на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении противник нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по району Николаевки.