Между ВСУ и армией РФ произошло 166 боевых столкновений с начала суток

Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. В настоящее время произошло 166 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Силы обороны успешно сдерживают натиск противника и отражают атаки на различных направлениях.
- Украинские войска проявляют высокий уровень боевой подготовки и эффективно действуют по всем секторам фронта.
- За прошедшие сутки украинские войска нанесли значительный урон врагу, ликвидируя огромное количество личного состава и военной техники.
- Противник активно использует артиллерию, авиацию и ракетные войска в попытках прорвать оборону украинских защитников.
- Актуальная ситуация на фронте подробно описана в оперативной информации, предоставленной Генеральным штабом ВСУ.
Актуальная ситуация на фронте 14 декабря
Оперативная информация по состоянию на 16.00 14.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Гута Студенецкая, Галагановка, Бериловка, Николаевка, Тимоновичи Черниговской области; Дмитровка Сумской области. Авиаудару был нанесен по населенному пункту Александровка Черниговской области.
На Купянском направлении российские кафиры дважды атаковали позиции Сил обороны в районе Лозовой.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 11 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Первомайское, Зеленая Роща, Копанки, Новосергеевка, Надежда, Макеевка и Терны. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
Войска кафиров продолжают искать слабые места в нашей обороне вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного, Выемки и Берестового на Северском направлении. Силами обороны успешно отражены восемь вражеских атак, три боестолкновения продолжаются. Кроме того, противник нанес авиационных ударов четырьмя управляемыми бомбами по районам Северска и Григорьевки.
На Торецком направлении наши защитники отразили пять штурмовых действий врага в районе населенного пункта Торецк. К тому же враг нанес авиаудары шесть КАБ по районам населенных пунктов Крымское и Петровка.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Новый Труд и Новооленовка. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 17 атак противника, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес авиационных ударов двумя управляемыми бомбами по районам населенных пунктов Старая Николаевка и Новая Полтавка.
На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 28 раз в сторону населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Заря, Курахово, Лисовка, Елизаветовка, Ганновка и Успеновка. Девятнадцать попыток окупантов продвинуться вперед уже отбито.
На Времивском направлении враг 19 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Раздольное, Новый Комар, Новоандреевка; к этому времени ведутся 11 боестолкновений, к тому же противник сбросил на районы Темировки и Новополя две управляемые авиационные бомбы.
На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по району Гуляй Поля.
Мала Токмачка и Роботине получили удары авиационными управляемыми бомбами на Ореховском направлении.
На Приднепровском направлении противник нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по району Николаевки.
На Курском направлении с начала суток произошло 45 боеприкосновений, 26 из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес семь авиаударов, сбросив десять управляемых бомб и совершил 212 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам России и позициям наших защитников.
Что известно о потерях российских окупантов
личного состава — около 761160 (+140) человек ликвидировано;
танков — 9539 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 19675 ед.;
артиллерийских систем — 21102 (+24) ед;
РСЗО — 1253 ед.;
средства ПВО — 1023 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 2229 (+53) ед;
крылатые ракеты — 2861 ед;
корабли/катера — 28 ед;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 31217 (+40) ед;
специальная техника — 3644 (+2) ед.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два командных пункта, одну наземную станцию управления БПЛА и еще один важный объект противника, добавили в Генштабе.
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