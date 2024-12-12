ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 6 танков и 28 ББМ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 758 730 военных.
Главные тезисы
- ВСУ ликвидировали более 1300 солдат РФ, 6 танков и 28 ББМ за последнее время.
- С начала вторжения общее количество потерь российской армии составляет 758 730 военных.
- На разных направлениях фронта зафиксировано 203 боевых столкновения с врагом.
- Украинские защитники успешно отражают штурмы российских террористов в разных районах.
- Силы обороны уничтожили значительное количество военной техники противника, включая танки, БМП, артиллерию и другие виды вооружений.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1390 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9 532 (+6) ед,
боевых бронированных машин — 19 644 (+28) ед,
артиллерийских систем — 21 072 (+5) ед,
РСЗО — 1 253 (+0) ед,
средств ПВО — 1 023 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 111 (+0) ед,
крылатых ракет — 2 861 (+2) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 31 127 (+54) ед,
специальной техники — 3 642 (+1) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 203 боевых столкновения.
В Харьковском направлении российские террористы шесть раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Старица и Волчанск.
На Купянском направлении в сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Западного, Песчаного, Лозового и Загрызового.
В Лиманском направлении захватчики 30 раз атаковали позиции украинских защитников. Пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Твердохлебового, Дружелюбовки, Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, Григорьевки, Копанки и в Серебрянском лесу.
На Краматорском направлении минувших суток противник проводил две попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Часов Яр и Ступочки.
Активно применяя управляемые авиабомбы на Торецком направлении за прошедшие сутки оккупанты пять раз штурмовали позиции наших защитников в районе Торецкая.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 49 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Солнцовки, Старых Тернов, Даченского, Зари, Курахового, Дачного, Екатериновки, Елизаветовки, Ганивки, Антоновки и Успеновки.
На Времивском направлении противник совершил 29 штурмов наших позиций в районах Трудового, Константинопольского, Сухих Ялов, Благодатного и Новодаровки. Активно привлекал для ударов в направлении бомбардировочную авиацию.
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