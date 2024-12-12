ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 6 танков и 28 ББМ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1390 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 203 боевых столкновения.

В Харьковском направлении российские террористы шесть раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Старица и Волчанск.

На Купянском направлении в сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Западного, Песчаного, Лозового и Загрызового.

В Лиманском направлении захватчики 30 раз атаковали позиции украинских защитников. Пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Твердохлебового, Дружелюбовки, Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, Григорьевки, Копанки и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении минувших суток противник проводил две попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Часов Яр и Ступочки.