Между ВСУ и армией РФ произошло 102 боевых столкновения с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 09.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по Возрожденскому Харьковской области.

На Харьковском направлении произошло три боестолкновения вблизи Глубокого и Волчанская, одна атака противника продолжается.

На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к нашим позициям в районе Лозовой и Загрызового, одна атака успешно отбита, продолжается бой.

На Лиманском направлении произошло десять боевых столкновений вблизи Грековки, Зеленой Рощи, Надежды, Макеевки, Торского и Ямполевки. Шесть боестолкновений длится до сих пор.

На Торецком направлении захватчики шесть раз атаковали в районах Торецка и Нелиповки. Четыре атаки успешно отбиты нашими защитниками, длится два боестолкновения.