Между ВСУ и армией РФ произошло 102 боевых столкновения с начала суток

С начала суток 9 декабря на фронте произошло 102 боевых столкновения. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Главные тезисы
- Более ста боевых столкновений произошли между ВСУ и армией РФ на фронте 9 декабря.
- Защитники Украины успешно отражают атаки российских захватчиков и держат рубежи.
- Российская армия понесла значительные потери: уничтожено множество танков, бронемашин, артиллерии и другой военной техники.
Актуальная ситуация на фронте 9 декабря
Оперативная информация по состоянию на 16.00 09.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
В течение суток противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по Возрожденскому Харьковской области.
На Харьковском направлении произошло три боестолкновения вблизи Глубокого и Волчанская, одна атака противника продолжается.
На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к нашим позициям в районе Лозовой и Загрызового, одна атака успешно отбита, продолжается бой.
На Лиманском направлении произошло десять боевых столкновений вблизи Грековки, Зеленой Рощи, Надежды, Макеевки, Торского и Ямполевки. Шесть боестолкновений длится до сих пор.
На Торецком направлении захватчики шесть раз атаковали в районах Торецка и Нелиповки. Четыре атаки успешно отбиты нашими защитниками, длится два боестолкновения.
Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. 29 раз за сегодня начинались столкновения разной интенсивности. Вблизи Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Млечного и Шевченко украинские подразделения отбили 24 атаки.
Сложная ситуация остается на Кураховском направлении. Вблизи Солнцевки, Старых Тернов, Зари, Дальнего, Дачного и Курахового отражены 16 штурмов, девять боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Времивском направлении агрессор 14 раз атаковал в направлении Константинополя, Новоселки и близ Сторожевого, в настоящее время ведется пять боев. Вражеская авиация нанесла удары КАБ по Константинополю.
На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции трижды. Получили жесткий отпор, понесли потери.
На Курщине украинские защитники отбивают шесть атак захватчиков, всего же в настоящее время уже зафиксировано девять боестолкновений.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1220 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9 519 (+0) ед,
боевых бронированных машин — 19 589 (+18) ед,
артиллерийских систем — 21 061 (+3) ед,
РСЗО — 1 253 (+0) ед,
средств ПВО — 1 023 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 093 (+22) ед,
крылатых ракет — 2 859 (+2) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 30 989 (+24) ед,
специальной техники — 3 636 (+1) ед.
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