Между ВСУ и армией РФ произошло более 90 боестолкновений с начала суток

С начала суток на фронте произошло 91 боестолкновение. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Вместе с тем, оккупанты сосредотачивают усилия на Лиманском, Покровском, Кураховском, Времевском направлениях и на Курщине.
Главные тезисы
- С начала суток на фронте произошло 91 боестолкновение между ВСУ и армией РФ.
- Украинские защитники успешно держат рубежи и отражают атаки в различных направлениях, причиняя значительные потери военным РФ.
- Подробная оперативная информация по состоянию на 7 декабря 2024 года предоставлена Генеральным штабом ВСУ, отражая локализацию боевых действий и усилий защитников Украины.
Актуальная ситуация на фронте 7 декабря
Оперативная информация по состоянию на 16.00 07.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Страдали от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Черниговщины. Сегодня враг бил по населенным пунктам Вильчики и Сеньковки.
На Харьковском направлении Силы обороны отразили один штурм вражеских войск близ Волчанска.
На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Лозовой, Масютовки и Зеленой Рощи. Три боестолкновения продолжаются.
Агрессор увеличил количество атак до 15 на Лиманском направлении. Атаковал вблизи Твердохлебового, Копанок, Богуславки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Заречного, Тернов и Ямполевки. Восемь боеприкосновений продолжаются.
На Краматорском направлении наши защитники отбили четыре атаки оккупантов в районах Временного Яра, Ступочек и Белой Горы. Еще две атаки продолжаются.
На Торецком направлении враг пять раз пытался идти вперед в районах Торецка, Дилиевки и Нелиповки. В настоящее время идет один бой.
Активность врага сохраняется и на Покровском направлении. 13 раз за сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. Отражены вражеские атаки в районах Луча, Лисевки, Даченского, Пушкиного, Зари и Новотроицкого. Пока еще длится шесть боеприкосновений.
Идут ожесточенные бои на Кураховском направлении. Вблизи Солнцевки, Зари, Курахового, Елизаветовки, Романовки, Ганновки, Успеновки, Разлива и Нескучного в течение дня произошло 19 боевых столкновений, восемь атак оккупантов продолжаются.
На Времевском направлении агрессор 10 раз атаковал позиции наших защитников в районе населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Яли, Новодаровка, Новоселка, Темировка, пять боестолкновений продолжаются.
На Приднепровском направлении Силы обороны отразили один вражеский штурм.
На Курщине украинские защитники еще отбивают 10 атак захватчиков, всего на направлении за сегодня зафиксировано 16 боеприкосновений.
Потери армии РФ по состоянию на 7 декабря 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.12.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 751910 (+1300) человек,
танков — 9514 (+0) ед,
боевых бронированных машин — 19535 (+17) ед,
артиллерийских систем — 21055 (+12) ед,
РСЗО — 1253 (+0) ед,
средств ПВО — 1022 (+2) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 20042 (+19) ед,
крылатых ракет — 2857 (+0) ед,
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 30948 (+49) ед,
специальной техники — 3633 (+0) ед.
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