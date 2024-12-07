Между ВСУ и армией РФ произошло более 90 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 07.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Страдали от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Черниговщины. Сегодня враг бил по населенным пунктам Вильчики и Сеньковки.

На Харьковском направлении Силы обороны отразили один штурм вражеских войск близ Волчанска.

На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Лозовой, Масютовки и Зеленой Рощи. Три боестолкновения продолжаются.

Агрессор увеличил количество атак до 15 на Лиманском направлении. Атаковал вблизи Твердохлебового, Копанок, Богуславки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Заречного, Тернов и Ямполевки. Восемь боеприкосновений продолжаются.

На Краматорском направлении наши защитники отбили четыре атаки оккупантов в районах Временного Яра, Ступочек и Белой Горы. Еще две атаки продолжаются.

На Торецком направлении враг пять раз пытался идти вперед в районах Торецка, Дилиевки и Нелиповки. В настоящее время идет один бой.