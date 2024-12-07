Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 90 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 07.12.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Потерпали від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Чернігівщини. Сьогодні ворог бив по населених пунктах Вильчики і Сеньківка.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили один штурм ворожих військ поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня п’ять разів намагався просунутися до наших позицій в районах Лозової, Масютівки та Зеленого Гаю. Три боєзіткнення продовжуються.

Агресор збільшив кількість атак до 15 на Лиманському напрямку. Атакував поблизу Твердохлібового, Копанок, Богуславки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Зарічного, Тернів та Ямполівки. Вісім боєзіткнень наразі тривають.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили чотири атаки окупантів в районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори. Ще дві атаки тривають.

На Торецькому напрямку ворог п’ять разів намагався йти вперед в районах Торецька, Диліївки та Неліпівки. На даний час триває один бій.