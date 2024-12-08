ВСУ уничтожили более 1400 солдат РФ и 36 ББМ за сутки

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 753 370 военных.
Главные тезисы
- Украинская армия уничтожила более 1400 солдат РФ и 36 единиц боевой техники за сутки
- Общее количество потерь российской армии достигло 753 370 военных
- Силы обороны Украины успешно отразили более 200 атак на разных направлениях, показав высокий уровень защиты территории
- На разных направлениях фиксируются боевые столкновения, где украинские войска демонстрируют свою боевую готовность и эффективность
- Украинская армия продолжает активно использовать артиллерию, танки и другую технику для противодействия агрессору на фронте
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1460 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9519 (+5) ед;
боевых бронированных машин — 19 571 (+36) ед;
артиллерийских систем — 21 058 (+3) ед;
РСЗО — 1253 ед.;
средства ПВО — 1023 (+1) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 071 (+29) ед;
крылатых ракет — 2857 ед;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 30 965 (+17) ед;
специальной техники — 3635 (+2) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 182 боевых столкновения.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов.
На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи Твердохлебового, Копанок, Богуславки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Заречного Тернов, Ямполевки, Дружелюбовки и в Серебрянском лесу.
На Краматорском направлении враг совершил семь атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора.
За прошедшие сутки на Торецком направлении произошло семь боевых столкновений неподалеку от населенных пунктов Торецкая, Дилиевки и Нелиповки.
Силы обороны отбили 42 атаки на позиции наших войск за прошедшие сутки на Кураховском направлении вблизи Солнцевки, Зари, Курахового, Елизаветовки, Романовки, Ганновки, Успеновки, Разлива, Старых Тернов, Дачного и Нескучного.
На Времивском направлении противник совершил 30 штурмов наших позиций в районах населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Яли, Новодаровка, Новоселка, Темировка, Нескучное, Большая Новоселка.
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