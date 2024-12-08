ВСУ уничтожили более 1400 солдат РФ и 36 ББМ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1460 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 182 боевых столкновения.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи Твердохлебового, Копанок, Богуславки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Заречного Тернов, Ямполевки, Дружелюбовки и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении враг совершил семь атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора.