ЗСУ знищили понад 1400 солдатів РФ та 36 ББМ за добу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 753 370 військових.
Головні тези:
- Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ, знищивши понад 1400 активних ворогів та 36 одиниць бойової техніки за добу.
- Втрати російської армії з початку вторгнення досягли критичної межі, становлячи вже 753370 військових.
- За допомогою артилерії, танків, артилерійських систем та іншої техніки ЗСУ активно протистоїть агресору на фронті.
- Протягом минулої доби на Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках відбулися штурми та атаки на позиції українських військ.
- Сили оборони успішно відбили більше 200 атак на різних напрямках, демонструючи високий рівень бойової готовності та ефективність захисту території від ворога.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1460 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9519 (+5) од.;
бойових броньованих машин — 19 571 (+36) од.;
артилерійських систем — 21 058 (+3) од.;
РСЗВ — 1253 од.;
засоби ППО — 1023 (+1) од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20 071 (+29) од.;
крилатих ракет — 2857 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 30 965 (+17) од.;
спеціальної техніки — 3635 (+2) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 182 бойових зіткнення.
На Куп’янському напрямку за добу, що минула відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Масютівки, Глушківки, Колісниківки та Зеленого Гаю.
На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутись уперед поблизу Твердохлібового, Копанок, Богуславки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Зарічного Тернів, Ямполівки, Дружелюбівки та у Серебрянському лісі.
На Краматорському напрямку ворог вчинив сім атак на позиції наших військ в районі населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора.
Минулої доби на Торецькому напрямку відбулися сім бойових зіткнень неподалік населених пунктів Торецька, Диліївки та Неліпівки.
Сили оборони відбили 42 атаки на позиції наших військ протягом минулої доби на Курахівському напрямку поблизу Сонцівки, Зорі, Курахового, Єлізаветівки, Романівки, Ганнівки, Успенівки, Розливу, Старих Тернів, Дачного та Нескучного .
На Времівському напрямку противник здійснив 30 штурмів наших позицій у районах населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольське, Сухі Яли, Новодарівка, Новосілка, Темирівка, Нескучне, Велика Новосілка.
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