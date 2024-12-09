ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ и 18 ББМ за сутки
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ и 18 ББМ за сутки

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ и 18 ББМ за сутки
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 754 590 военных.

Главные тезисы

  • Украинские Вооруженные Силы уничтожили более 1200 солдат РФ и 18 единиц боевой техники в сутки в результате активных операций на фронте.
  • Общее количество потерь российской армии при вторжении в Украину составляет 754 590 военнослужащих.
  • Главные события на фронте за минувшие сутки включают в себя 191 боевое столкновение, где враг пытался штурмовать позиции ВСУ в разных районах.
  • Украинские защитники успешно отразили атаки врага на Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском и Времивском направлениях.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1220 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9 519 (+0) ед,

  • боевых бронированных машин — 19 589 (+18) ед,

  • артиллерийских систем — 21 061 (+3) ед,

  • РСЗО — 1 253 (+0) ед,

  • средств ПВО — 1 023 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 093 (+22) ед,

  • крылатых ракет — 2 859 (+2) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 30 989 (+24) ед,

  • специальной техники — 3 636 (+1) ед.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 191 боевое столкновение.

  • В Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Высокая Яруга.

  • На Купянском направлении в сутки произошло восемь атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызового.

  • На лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Богуславки, Дружелюбовки, Копанки, Зеленого Роща, Заречного, Тернов, Ямполевки, Грековки, Надежды и Макеевки.

  • На Краматорском направлении оккупанты три раза атаковали в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.

На Торецком направлении враг осуществил восемь атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Дилиевка, Леонидовка и Щербиновка. да Млечное.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 40 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Солнцевки, Старых Тернов, Максимилиановки, Дачного, Курахового, Екатериновки, Елизаветовки, Ганивки, Антоновки и Успеновки.

  • На Времивском направлении противник совершил 19 штурмов наших позиций в районах Новоселки, Новодаровки, Сухих Ялов и Благодатного.

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