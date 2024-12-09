ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ и 18 ББМ за сутки

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 754 590 военных.
Главные тезисы
- Украинские Вооруженные Силы уничтожили более 1200 солдат РФ и 18 единиц боевой техники в сутки в результате активных операций на фронте.
- Общее количество потерь российской армии при вторжении в Украину составляет 754 590 военнослужащих.
- Главные события на фронте за минувшие сутки включают в себя 191 боевое столкновение, где враг пытался штурмовать позиции ВСУ в разных районах.
- Украинские защитники успешно отразили атаки врага на Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском и Времивском направлениях.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1220 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9 519 (+0) ед,
боевых бронированных машин — 19 589 (+18) ед,
артиллерийских систем — 21 061 (+3) ед,
РСЗО — 1 253 (+0) ед,
средств ПВО — 1 023 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 093 (+22) ед,
крылатых ракет — 2 859 (+2) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 30 989 (+24) ед,
специальной техники — 3 636 (+1) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 191 боевое столкновение.
В Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Высокая Яруга.
На Купянском направлении в сутки произошло восемь атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызового.
На лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Богуславки, Дружелюбовки, Копанки, Зеленого Роща, Заречного, Тернов, Ямполевки, Грековки, Надежды и Макеевки.
На Краматорском направлении оккупанты три раза атаковали в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 40 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Солнцевки, Старых Тернов, Максимилиановки, Дачного, Курахового, Екатериновки, Елизаветовки, Ганивки, Антоновки и Успеновки.
На Времивском направлении противник совершил 19 штурмов наших позиций в районах Новоселки, Новодаровки, Сухих Ялов и Благодатного.
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