ЗСУ знищили понад 1200 солдатів РФ та 18 ББМ за добу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 754 590 військових.
Головні тези:
- Українські Збройні Сили знищили понад 1200 солдатів РФ та 18 одиниць бойової техніки за добу в результаті активних операцій на фронті.
- Загальна кількість втрат російської армії під час вторгнення в Україну складає 754 590 військовослужбовців.
- Головні події на фронті за минулу добу включають 191 бойове зіткнення, де ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ в різних районах.
- Українські захисники успішно відбили атаки ворога на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 220 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9 519 (+0) од,
бойових броньованих машин — 19 589 (+18) од,
артилерійських систем — 21 061 (+3) од,
РСЗВ — 1 253 (+0) од,
засобів ППО — 1 023 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20 093 (+22) од,
крилатих ракет — 2 859 (+2) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 30 989 (+24) од,
спеціальної техніки — 3 636 (+1) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.
На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших захисників в районах населених пунктів Вовчанськ, Липці та Висока Яруга.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового.
На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Богуславки, Дружелюбівки, Копанки, Зеленого Гаю, Зарічного, Тернів, Ямполівки, Греківки, Надії та Макіївки.
На Краматорському напрямку окупанти три рази атакували у районах населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Сонцівки, Старих Тернів, Максимільянівки, Дачного, Курахового, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки.
На Времівському напрямку противник здійснив 19 штурмів наших позицій в районах Новосілки, Новодарівки, Сухих Ялів та Благодатного.
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