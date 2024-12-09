Між ЗСУ та армією РФ відбулося 102 бойових зіткнення від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 09.12.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом доби противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по Відродженівському Харківської області.

На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Глибокого та Вовчанська, одна атака противника триває.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня двічі намагався просунутися до наших позицій в районі Лозової та Загризового, одну атаку успішно відбито, триває бій.

На Лиманському напрямку відбулося десять бойових зіткнень поблизу Греківки, Зеленого Гаю, Надії, Макіївки, Торського та Ямполівки. Шість боєзіткнень триває до цього часу.

На Торецькому напрямку загарбники шість разів атакували в районах Торецька та Неліпівки. Чотири атаки успішно відбито нашими захисниками, триває два боєзіткнення.