Між ЗСУ та армією РФ відбулося 102 бойових зіткнення від початку доби

Від початку доби 9 грудня на фронті відбулося 102 бойових зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.
Головні тези:
- ЗСУ активно відбивають атаки армії РФ та тримають рубежі на фронті.
- За добу відбулося 102 бойові зіткнення, під час яких українські захисники завдали значних втрат російським загарбникам.
- Втрати армії РФ становлять 1 220 осіб та значну кількість військової техніки.
- Активність ворога зберігається на всіх напрямках фронту, українські підрозділи відбивають атаки і успішно тримають позиції.
- Генштаб ЗСУ повідомив про знищення більше 9 тисяч танків, 21 тисячі артилерійських систем та іншу значну кількість техніки російських військ.
Актуальна ситуація на фронті 9 грудня
Оперативна інформація станом на 16.00 09.12.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Протягом доби противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по Відродженівському Харківської області.
На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Глибокого та Вовчанська, одна атака противника триває.
На Куп’янському напрямку ворог протягом дня двічі намагався просунутися до наших позицій в районі Лозової та Загризового, одну атаку успішно відбито, триває бій.
На Лиманському напрямку відбулося десять бойових зіткнень поблизу Греківки, Зеленого Гаю, Надії, Макіївки, Торського та Ямполівки. Шість боєзіткнень триває до цього часу.
На Торецькому напрямку загарбники шість разів атакували в районах Торецька та Неліпівки. Чотири атаки успішно відбито нашими захисниками, триває два боєзіткнення.
Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. 29 разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Поблизу Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка українські підрозділи відбили 24 атаки.
Складна ситуація залишається на Курахівському напрямку. Поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дальнього, Дачного та Курахового відбито 16 штурмів, дев’ять боєзіткнень тривають дотепер.
На Времівському напрямку агресор 14 разів атакував в напрямку Костянтинополя, Новосілки та поблизу Сторожевого, на даний час точиться п’ять боїв. Ворожа авіація завдала ударів КАБами по Константинополю.
На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції тричі. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.
На Курщині українські захисники відбивають шість атак загарбників, всього ж на даний час вже зафіксовано дев’ять боєзіткнень.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 220 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9 519 (+0) од,
бойових броньованих машин — 19 589 (+18) од,
артилерійських систем — 21 061 (+3) од,
РСЗВ — 1 253 (+0) од,
засобів ППО — 1 023 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20 093 (+22) од,
крилатих ракет — 2 859 (+2) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 30 989 (+24) од,
спеціальної техніки — 3 636 (+1) од.
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