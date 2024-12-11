ВСУ уничтожили 1400 окупантов РФ и 20 ББМ за сутки
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили 1400 окупантов РФ и 20 ББМ за сутки

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили 1400 окупантов РФ и 20 ББМ за сутки
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 757 340 военных.

Главные тезисы

  • За сутки ВСУ уничтожили 1400 окупантов РФ и 20 единиц техники, включая танки, ББМ и артиллерийские системы.
  • За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 208 боевых столкновений, самые интенсивные из них произошли на Харьковском и Лиманском направлениях.
  • Силы обороны успешно отразили атаки противника на разных направлениях, включая Купянский, Торецкий, Покровский, Кураховский, Времевский и Ореховский.
  • Враг продолжает атаковать населенные пункты, однако украинские военные успешно сдерживают его наступательные действия.
  • За период вторжения общее количество потерь российской армии составляет 757340 военных, что свидетельствует об эффективности оборонной стратегии ВСУ.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны в сутки уничтожили 1 400 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9 526 (+2) ед,

  • боевых бронированных машин — 19 616 (+20) ед,

  • артиллерийских систем — 21 067 (+3) ед,

  • РСЗО — 1 253 (+0) ед,

  • средств ПВО — 1 023 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 111 (+4) ед,

  • крылатых ракет — 2 859 (+0) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 31 073 (+36) ед,

  • специальной техники — 3 641 (+4) ед.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 208 боевых столкновений.

  • На Харьковском направлении враг семь штурмовал в районах населенных пунктов Волчанска, Липцев и Старицы.

  • На Купянском направлении в сутки произошло одиннадцать атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Глушковки и Лозовой.

  • На лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Зеленая Роща, Макеевка, Ямполевка, Заречное, Терны, Торское и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины.

  • На Торецком направлении враг совершил десять атак неподалеку от Торецка, Щербиновки и Дилиевки. Одно боеприкосновение в Торецке еще продолжается.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Новотроицкое, Пушкино, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Песчаное, Покровск и Шевченко.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 45 атак позиций наших войск вблизи населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Заря, Курахово, Дачное и Дальнее.

  • На Времивском направлении противник совершил 16 наступательных действий в сторону позиций украинских подразделений в районах Веселой Рощи, Константинопольского, Разлива, Трудового, Новодаровки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки.

  • На Ореховском направлении противник семь раз атаковал в районах Новоандреевки и Пятихаток.

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