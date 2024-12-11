ВСУ уничтожили 1400 окупантов РФ и 20 ББМ за сутки

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 757 340 военных.
Главные тезисы
- За сутки ВСУ уничтожили 1400 окупантов РФ и 20 единиц техники, включая танки, ББМ и артиллерийские системы.
- За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 208 боевых столкновений, самые интенсивные из них произошли на Харьковском и Лиманском направлениях.
- Силы обороны успешно отразили атаки противника на разных направлениях, включая Купянский, Торецкий, Покровский, Кураховский, Времевский и Ореховский.
- Враг продолжает атаковать населенные пункты, однако украинские военные успешно сдерживают его наступательные действия.
- За период вторжения общее количество потерь российской армии составляет 757340 военных, что свидетельствует об эффективности оборонной стратегии ВСУ.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны в сутки уничтожили 1 400 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9 526 (+2) ед,
боевых бронированных машин — 19 616 (+20) ед,
артиллерийских систем — 21 067 (+3) ед,
РСЗО — 1 253 (+0) ед,
средств ПВО — 1 023 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 111 (+4) ед,
крылатых ракет — 2 859 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 31 073 (+36) ед,
специальной техники — 3 641 (+4) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 208 боевых столкновений.
На Харьковском направлении враг семь штурмовал в районах населенных пунктов Волчанска, Липцев и Старицы.
На Купянском направлении в сутки произошло одиннадцать атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Глушковки и Лозовой.
На лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Зеленая Роща, Макеевка, Ямполевка, Заречное, Терны, Торское и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины.
На Торецком направлении враг совершил десять атак неподалеку от Торецка, Щербиновки и Дилиевки. Одно боеприкосновение в Торецке еще продолжается.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 45 атак позиций наших войск вблизи населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Заря, Курахово, Дачное и Дальнее.
На Времивском направлении противник совершил 16 наступательных действий в сторону позиций украинских подразделений в районах Веселой Рощи, Константинопольского, Разлива, Трудового, Новодаровки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки.
На Ореховском направлении противник семь раз атаковал в районах Новоандреевки и Пятихаток.
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