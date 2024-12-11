ВСУ уничтожили 1400 окупантов РФ и 20 ББМ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны в сутки уничтожили 1 400 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 208 боевых столкновений.

На Харьковском направлении враг семь штурмовал в районах населенных пунктов Волчанска, Липцев и Старицы.

На Купянском направлении в сутки произошло одиннадцать атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Глушковки и Лозовой.

На лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Зеленая Роща, Макеевка, Ямполевка, Заречное, Терны, Торское и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины.