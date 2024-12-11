ЗСУ знищили 1400 окупантів РФ та 20 ББМ за добу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 757 340 військових.
Головні тези:
- За добу ЗСУ знищили 1400 окупантів РФ та 20 одиниць техніки, включаючи танки, ББМ та артилерійські системи.
- Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 208 бойових зіткнень, найінтенсивніші з них відбулися на Харківському та Лиманському напрямках.
- Сили оборони успішно відбили атаки противника на різних напрямках, включаючи Куп’янський, Торецький, Покровський, Курахівський, Времівський та Оріхівський.
- Ворог продовжує атакувати населені пункти, проте українські військові успішно стримують його наступальні дії.
- За період вторгнення загальна кількість втрат російської армії становить 757 340 військових, що свідчить про ефективність оборонної стратегії ЗСУ.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 400 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9 526 (+2) од,
бойових броньованих машин — 19 616 (+20) од,
артилерійських систем — 21 067 (+3) од,
РСЗВ — 1 253 (+0) од,
засобів ППО — 1 023 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20 111 (+4) од,
крилатих ракет — 2 859 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 31 073 (+36) од,
спеціальної техніки — 3 641 (+4) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 208 бойових зіткнень.
На Харківському напрямку ворог сім штурмував у районах населених пунктів Вовчанська, Липців та Стариці.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося одинадцять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Глушківки та Лозової.
На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Зелений Гай, Макіївка, Ямполівка, Зарічне, Терни, Торське та у напрямках Дружелюбівки, Чернещини.
На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік Торецька, Щербинівки та Диліївки. Одне боєзіткнення в Торецьку ще триває.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 45 атак позицій наших військ поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Дачне та Дальнє.
На Времівському напрямку противник здійснив 16 наступальних дій в бік позицій українських підрозділів у районах Веселого Гаю, Костянтинопільського, Розливу, Трудового, Новодарівки, Сухих Ялів, Благодатного, Макарівки.
На Оріхівському напрямках противник сім разів атакував в районах Новоандріївки та П’ятихаток.
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