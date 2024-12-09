ЗСУ знищили російську систему С-400 у Криму — розвідка Британії

29 листопада українські військові успішно знищили елементи російської системи ППО С-400 у Сімферополі, Крим. Це вже другий подібний удар по російських системах С-400 у листопаді.

Розвідка Британії підтвердила ураження російського ЗРК С-400 в Криму

Британська розвідка зазначає, що у соціальних мережах поширювалися кадри вибуху та детонації ракетного палива, які стали результатом знищення компонентів С-400.

На супутникових знімках зафіксовані дві великі вирви діаметром 13,5 метра, уламки техніки та п’ять машин екстреної допомоги.

Фото — x.com/DefenceHQ

Це вже другий задокументований удар Збройних сил України по російських системах ППО С-400 у листопаді. Раніше, 23 листопада, аналогічна система була знищена в Курській області, — йдеться у звіті Міноборони Великої Британії. Поширити

ГУР уразило ще 3 російських РЛС в окупованому Криму

9 листопада 2024 року в результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах Росії, — йдеться в офіційній заяві. Поширити

Цього разу українським розвідникам вдалося уразити:

РЛС “Каста-2е2» — 1 шт.

РЛС “Подльот” — 2 шт.

Головне управління розвідки звертає увагу на те, що вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває.