ЗСУ знищили російську систему С-400 у Криму — розвідка Британії

29 листопада українські військові успішно знищили елементи російської системи ППО С-400 у Сімферополі, Крим. Це вже другий подібний удар по російських системах С-400 у листопаді.
Головні тези:
- Українські військові знищили систему С-400 у Сімферополі, Крим.
- Це вже другий удар по російським системам С-400 у листопаді.
- Розкрито деталі подібних ударів, фіксованих соціальними мережами та супутниковими знімками.
- Міноборони Великої Британії зазначає про успішність уражень російських систем ППО С-400.
- Інші російські радіолокаційні комплекси також були уражені українськими військовими в Криму.
Розвідка Британії підтвердила ураження російського ЗРК С-400 в Криму
Британська розвідка зазначає, що у соціальних мережах поширювалися кадри вибуху та детонації ракетного палива, які стали результатом знищення компонентів С-400.
На супутникових знімках зафіксовані дві великі вирви діаметром 13,5 метра, уламки техніки та п’ять машин екстреної допомоги.
ГУР уразило ще 3 російських РЛС в окупованому Криму
Цього разу українським розвідникам вдалося уразити:
РЛС “Каста-2е2» — 1 шт.
РЛС “Подльот” — 2 шт.
Головне управління розвідки звертає увагу на те, що вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває.
Окрім того, наголошується, 28 листопада 2024 року розвідники знищили у Криму російський радіолокаційний комплекс “Подльот”, вартістю 5 мільйонів доларів.
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