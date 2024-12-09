ЗСУ знищили російську систему С-400 у Криму — розвідка Британії
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили російську систему С-400 у Криму — розвідка Британії

Міноборони Британії
ЗСУ знищили російську систему С-400 у Криму — розвідка Британії

29 листопада українські військові успішно знищили елементи російської системи ППО С-400 у Сімферополі, Крим. Це вже другий подібний удар по російських системах С-400 у листопаді.

Головні тези:

  • Українські військові знищили систему С-400 у Сімферополі, Крим.
  • Це вже другий удар по російським системам С-400 у листопаді.
  • Розкрито деталі подібних ударів, фіксованих соціальними мережами та супутниковими знімками.
  • Міноборони Великої Британії зазначає про успішність уражень російських систем ППО С-400.
  • Інші російські радіолокаційні комплекси також були уражені українськими військовими в Криму.

Розвідка Британії підтвердила ураження російського ЗРК С-400 в Криму

Британська розвідка зазначає, що у соціальних мережах поширювалися кадри вибуху та детонації ракетного палива, які стали результатом знищення компонентів С-400.

На супутникових знімках зафіксовані дві великі вирви діаметром 13,5 метра, уламки техніки та п’ять машин екстреної допомоги.

Фото — x.com/DefenceHQ

Це вже другий задокументований удар Збройних сил України по російських системах ППО С-400 у листопаді. Раніше, 23 листопада, аналогічна система була знищена в Курській області, — йдеться у звіті Міноборони Великої Британії.

ГУР уразило ще 3 російських РЛС в окупованому Криму

9 листопада 2024 року в результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах Росії, — йдеться в офіційній заяві.

Цього разу українським розвідникам вдалося уразити:

  • РЛС “Каста-2е2» — 1 шт.

  • РЛС “Подльот” — 2 шт.

Головне управління розвідки звертає увагу на те, що вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває.

Окрім того, наголошується, 28 листопада 2024 року розвідники знищили у Криму російський радіолокаційний комплекс “Подльот”, вартістю 5 мільйонів доларів.

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