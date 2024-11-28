Воїни ГУР знищили російську РЛС "Подлет" в окупованому Криму

Українські розвідники 28 листопада знищили на території тимчасово окупованого Криму російський радіолокаційний комплекс "Подлет", який вартує 5 млн дол.
Головні тези:
- Українські розвідники знищили російську РЛС “Подлет” в окупованому Криму, яка була використовувана для виявлення повітряних цілей на малих висотах у складній обстановці.
- Призначена для видачі цілевказівок для російських ЗРК С-300 та С-400 радіолокаційна система коштує орієнтовно 5 млн дол.
- Діяльність української розвідки та військових підривників свідчить про ефективний опір та успішні операції на фронті.
Бійці ГУР спалили російську РЛС у Криму
У ГУР розповіли, що мобільна РЛС 48Я6-К1 "Подлет" використовується росіянами для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці.
Зокрема "Подлет" призначений для видачі цілевказівок для ЗРК С-300 та С-400,
Зазначається, що орієнтовна вартість знищеного ворожого радіолокаційного комплексу становить 5 млн дол.
ГУР атакувало російський полігон
На тимчасово захопленій території Запорізької області воїни Головного управління розвідки Міноборони України завдали ракетного удару разом з ОСУВ “Таврія” по взводу російських загарбників, які відпрацьовували навички тактичної медицини.
Взвод російських загарбників зібрався на тимчасово захопленій території Запорізької області, щоб відпрацювати на полігоні навички тактичної медицини та евакуації.
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