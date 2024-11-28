Воїни ГУР знищили російську РЛС "Подлет" в окупованому Криму

Українські розвідники 28 листопада знищили на території тимчасово окупованого Криму російський радіолокаційний комплекс "Подлет", який вартує 5 млн дол.

Бійці ГУР спалили російську РЛС у Криму

У ГУР розповіли, що мобільна РЛС 48Я6-К1 "Подлет" використовується росіянами для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці.

Зокрема "Подлет" призначений для видачі цілевказівок для ЗРК С-300 та С-400,

Зазначається, що орієнтовна вартість знищеного ворожого радіолокаційного комплексу становить 5 млн дол.

ГУР атакувало російський полігон

На тимчасово захопленій території Запорізької області воїни Головного управління розвідки Міноборони України завдали ракетного удару разом з ОСУВ “Таврія” по взводу російських загарбників, які відпрацьовували навички тактичної медицини.

Взвод російських загарбників зібрався на тимчасово захопленій території Запорізької області, щоб відпрацювати на полігоні навички тактичної медицини та евакуації.