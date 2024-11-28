Воїни ГУР знищили російську РЛС "Подлет" в окупованому Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

Воїни ГУР знищили російську РЛС "Подлет" в окупованому Криму

ГУР
РЛС

Українські розвідники 28 листопада знищили на території тимчасово окупованого Криму російський радіолокаційний комплекс "Подлет", який вартує 5 млн дол.

Головні тези:

  • Українські розвідники знищили російську РЛС “Подлет” в окупованому Криму, яка була використовувана для виявлення повітряних цілей на малих висотах у складній обстановці.
  • Призначена для видачі цілевказівок для російських ЗРК С-300 та С-400 радіолокаційна система коштує орієнтовно 5 млн дол.
  • Діяльність української розвідки та військових підривників свідчить про ефективний опір та успішні операції на фронті.

Бійці ГУР спалили російську РЛС у Криму

У ГУР розповіли, що мобільна РЛС 48Я6-К1 "Подлет" використовується росіянами для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці.

Зокрема "Подлет" призначений для видачі цілевказівок для ЗРК С-300 та С-400,

Зазначається, що орієнтовна вартість знищеного ворожого радіолокаційного комплексу становить 5 млн дол.

ГУР атакувало російський полігон

На тимчасово захопленій території Запорізької області воїни Головного управління розвідки Міноборони України завдали ракетного удару разом з ОСУВ “Таврія” по взводу російських загарбників, які відпрацьовували навички тактичної медицини.

Взвод російських загарбників зібрався на тимчасово захопленій території Запорізької області, щоб відпрацювати на полігоні навички тактичної медицини та евакуації.

Екзамен загарбники не здали — взвод росіян зазнав втрат вбитими та важкопораненими, яких, однак, ніхто не поспішав рятувати.

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