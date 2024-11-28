Воины ГУР уничтожили российскую РЛС "Подлет" в оккупированном Крыму

Украинские разведчики 28 ноября уничтожили на территории временно оккупированного Крыма российский радиолокационный комплекс "Подлет", который стоит 5 млн. дол.
Главные тезисы
- Украинские разведчики уничтожили вражескую радиолокационную систему “Подлет” в Крыму, оцененную в 5 млн долл.
- Деятельность украинской разведки свидетельствует об успешных операциях на фронте и эффективном сопротивлении врагу.
- Сожженная воинами ГУР вражеская РЛС предназначена для выдачи целеуказаний ЗРК С-300 и С-400, что делает действия украинских разведчиков еще более значимыми.
Бойцы ГУР сожгли российскую РЛС в Крыму
В ГУР рассказали, что мобильная РЛС 48Я6-К1 "Подлет" используется россиянами для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке.
В частности, "Подлет" предназначен для выдачи целеуказаний для ЗРК С-300 и С-400,
Примечательно, что ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского радиолокационного комплекса составляет 5 млн долл.
ГУР атаковало российский полигон
На временно захваченной территории Запорожской области воины Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли ракетный удар вместе с ОСГВ "Таврия" по взводу российских захватчиков, отрабатывавших навыки тактической медицины.
Взвод российских захватчиков собрался на временно захваченной территории Запорожской области, чтобы отработать на полигоне навыки тактической медицины и эвакуации.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-