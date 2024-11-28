Воины ГУР уничтожили российскую РЛС "Подлет" в оккупированном Крыму
Категория
Украина
Дата публикации

Воины ГУР уничтожили российскую РЛС "Подлет" в оккупированном Крыму

ГУР
РЛС
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Украинские разведчики 28 ноября уничтожили на территории временно оккупированного Крыма российский радиолокационный комплекс "Подлет", который стоит 5 млн. дол.

Главные тезисы

  • Украинские разведчики уничтожили вражескую радиолокационную систему “Подлет” в Крыму, оцененную в 5 млн долл.
  • Деятельность украинской разведки свидетельствует об успешных операциях на фронте и эффективном сопротивлении врагу.
  • Сожженная воинами ГУР вражеская РЛС предназначена для выдачи целеуказаний ЗРК С-300 и С-400, что делает действия украинских разведчиков еще более значимыми.

Бойцы ГУР сожгли российскую РЛС в Крыму

В ГУР рассказали, что мобильная РЛС 48Я6-К1 "Подлет" используется россиянами для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке.

В частности, "Подлет" предназначен для выдачи целеуказаний для ЗРК С-300 и С-400,

Примечательно, что ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского радиолокационного комплекса составляет 5 млн долл.

ГУР атаковало российский полигон

На временно захваченной территории Запорожской области воины Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли ракетный удар вместе с ОСГВ "Таврия" по взводу российских захватчиков, отрабатывавших навыки тактической медицины.

Взвод российских захватчиков собрался на временно захваченной территории Запорожской области, чтобы отработать на полигоне навыки тактической медицины и эвакуации.

Экзамен захватчики не сдали — взвод россиян понес потери убитыми и тяжелоранеными, которых, однако, никто не спешил спасать.

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