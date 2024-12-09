ВСУ уничтожили российскую систему С-400 в Крыму — разведка Британии

29 ноября украинские военные успешно уничтожили элементы российской системы ПВО С-400 в Симферополе, Крым.
Главные тезисы
- Украинские военные уничтожили систему С-400 в Симферополе, в Крыму.
- Это уже второй удар по российским системам С-400 в ноябре.
- Раскрыты детали подобных ударов, фиксированных социальными сетями и спутниковыми снимками.
- Минобороны Великобритании отмечает об успешности поражений российских систем ПВО С-400.
- Другие российские радиолокационные комплексы были также поражены украинскими военными в Крыму.
Разведка Британии подтвердила поражение российского ЗРК С-400 в Крыму
Британская разведка отмечает, что в социальных сетях распространялись кадры взрыва и детонации ракетного топлива, ставшие результатом уничтожения компонентов С-400.
На спутниковых снимках зафиксированы два больших воронки диаметром 13,5 метра, обломки техники и пять машин экстренной помощи.
ГУР поразило еще 3 российских РЛС в оккупированном Крыму
В этот раз украинским разведчикам удалось поразить:
РЛС "Каста-2е2" — 1 шт.
РЛС "Подлет" — 2 шт.
Главное управление разведки обращает внимание на то, что огневая работа по военным объектам российских окупантов продолжается.
Кроме того, отмечается, 28 ноября 2024 разведчики уничтожили в Крыму российский радиолокационный комплекс "Подлет", стоимостью 5 миллионов долларов.
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