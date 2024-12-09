ВСУ уничтожили российскую систему С-400 в Крыму — разведка Британии
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили российскую систему С-400 в Крыму — разведка Британии

Минобороны Британии
ВСУ уничтожили российскую систему С-400 в Крыму — разведка Британии
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29 ноября украинские военные успешно уничтожили элементы российской системы ПВО С-400 в Симферополе, Крым.

Главные тезисы

  • Украинские военные уничтожили систему С-400 в Симферополе, в Крыму.
  • Это уже второй удар по российским системам С-400 в ноябре.
  • Раскрыты детали подобных ударов, фиксированных социальными сетями и спутниковыми снимками.
  • Минобороны Великобритании отмечает об успешности поражений российских систем ПВО С-400.
  • Другие российские радиолокационные комплексы были также поражены украинскими военными в Крыму.

Разведка Британии подтвердила поражение российского ЗРК С-400 в Крыму

Британская разведка отмечает, что в социальных сетях распространялись кадры взрыва и детонации ракетного топлива, ставшие результатом уничтожения компонентов С-400.

На спутниковых снимках зафиксированы два больших воронки диаметром 13,5 метра, обломки техники и пять машин экстренной помощи.

Фото — x.com/DefenceHQ

Это уже второй документированный удар Вооруженных сил Украины по российским системам ПВО С-400 в ноябре. Ранее, 23 ноября, аналогичная система была уничтожена в Курской области, говорится в отчете Минобороны Великобритании.

ГУР поразило еще 3 российских РЛС в оккупированном Крыму

9 ноября 2024 года в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Крыму нанесены успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам России, — говорится в официальном заявлении.

В этот раз украинским разведчикам удалось поразить:

  • РЛС "Каста-2е2" — 1 шт.

  • РЛС "Подлет" — 2 шт.

Главное управление разведки обращает внимание на то, что огневая работа по военным объектам российских окупантов продолжается.

Кроме того, отмечается, 28 ноября 2024 разведчики уничтожили в Крыму российский радиолокационный комплекс "Подлет", стоимостью 5 миллионов долларов.

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РДС Подлет

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