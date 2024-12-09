ВСУ уничтожили российскую систему С-400 в Крыму — разведка Британии

Разведка Британии подтвердила поражение российского ЗРК С-400 в Крыму

Британская разведка отмечает, что в социальных сетях распространялись кадры взрыва и детонации ракетного топлива, ставшие результатом уничтожения компонентов С-400.

На спутниковых снимках зафиксированы два больших воронки диаметром 13,5 метра, обломки техники и пять машин экстренной помощи.

Фото — x.com/DefenceHQ

Это уже второй документированный удар Вооруженных сил Украины по российским системам ПВО С-400 в ноябре. Ранее, 23 ноября, аналогичная система была уничтожена в Курской области, говорится в отчете Минобороны Великобритании. Поделиться

ГУР поразило еще 3 российских РЛС в оккупированном Крыму

9 ноября 2024 года в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Крыму нанесены успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам России, — говорится в официальном заявлении. Поделиться

В этот раз украинским разведчикам удалось поразить:

РЛС "Каста-2е2" — 1 шт.

РЛС "Подлет" — 2 шт.

Главное управление разведки обращает внимание на то, что огневая работа по военным объектам российских окупантов продолжается.