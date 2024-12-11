Между ВСУ и армией РФ произошло около 30 боестолкновений на Покровском направлении

С начала суток на фронте произошло 140 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Главные тезисы
- На фронте в Украине за последние сутки произошло 140 боевых столкновений, остановлено около 30 на Покровском направлении.
- Украинские защитники успешно отражают атаки вражеских сил, уничтожено значительное количество военной техники российских захватчиков.
- Сложная ситуация на нескольких направлениях фронта, сильная оборона продолжает держать рубежи и разрушать планы противника.
Актуальная ситуация на фронте 11 декабря
Оперативная информация по состоянию на 16.00 11.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении с начала суток Силы обороны отразили четыре попытки противника продвинуться в районах населенных пунктов Глубокое, Липке, Старица, близ Волчанска, продолжается одно боевое столкновение.
На Купянском направлении враг в течение дня 11 раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Западного, Песчаного, Лозового и Загрызового, сейчас ведутся семь боестолкновений.
На Лиманском направлении произошло 21 боевое столкновение вблизи Твердохлебового, Дружелюбовки, Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Тернов, Торского и в Серебрянском лесу. К этому времени на этом направлении продолжаются пять боепстолкновений.
На Северском направлении враг провел одно наступательное действие в районе населённого пункта Верхнекаменское.
В районах Временного Яра и Ступочек на Краматорском направлении с начала суток произошло два боестолкновения, успешно отраженных Силами обороны.
На Торецком направлении захватчики четырежды атаковали в районах Торецкого. Три атаки успешно отбиты нашими защитниками, одно боестолкновение продолжается до сих пор. Кроме этого, противник сбросил 3 КАБ на населенные пункты Крымское и Петровка.
Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Двадцать восемь раз за сегодня начинались боевые столкновения разной интенсивности. В настоящее время продолжаются бои в районах населенных пунктов Шевченко, Песчаное, Новотроицкое, Новоалексеевка, Новый Труд, Даченское и Лисовка. Вблизи Миролюбовки, Луча и Покровска отбиты 12 вражеских атак.
Сложная ситуация остается на Кураховском направлении. Вблизи Солнцевки, Старых Тернов, Даченского, Зари, Курахового, Дачного, Екатериновки, Елизаветовки, Ганивки, Антоновки и Успеновки отражены 19 штурмов противника, наши защитники стойко отражают еще девять боеприкосновений, которые продолжаются до сих пор.
На Времевском направлении агрессор 26 раз атаковал неподалеку от Трудового, Константинопольского, Сухих Ялов, Благодатного и Новодаровки, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме этого, враг нанес бомбардировку десятью управляемыми авиационными бомбами по населенным пунктам Комар и Разлив.
В районе населенного пункта Новоданиловка на Ореховском направлении нашими защитниками успешно отражена одна вражеская атака. Кроме того, Силы обороны сбили одну управляемую авиационную ракету в районе населенного пункта Светлогорское.
На Приднепровском направлении с начала суток произошло одно боепстолкновение в районе острова Казацкий. Противник успеха не имел.
На Курском направлении сегодня наши защитники отбивали 15 вражеских штурмов, шесть из которых продолжаются по сей день. Кроме того, враг нанес 182 артиллерийских обстрела по населенным пунктам области и позициям наших защитников.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1 400 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9 526 (+2) ед,
боевых бронированных машин — 19 616 (+20) ед,
артиллерийских систем — 21 067 (+3) ед,
РСЗО — 1 253 (+0) ед,
средств ПВО — 1 023 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 111 (+4) ед,
крылатых ракет — 2 859 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 31 073 (+36) ед,
специальной техники — 3 641 (+4) ед.
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