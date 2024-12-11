Между ВСУ и армией РФ произошло около 30 боестолкновений на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 16.00 11.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Харьковском направлении с начала суток Силы обороны отразили четыре попытки противника продвинуться в районах населенных пунктов Глубокое, Липке, Старица, близ Волчанска, продолжается одно боевое столкновение.

На Торецком направлении захватчики четырежды атаковали в районах Торецкого. Три атаки успешно отбиты нашими защитниками, одно боестолкновение продолжается до сих пор. Кроме этого, противник сбросил 3 КАБ на населенные пункты Крымское и Петровка.

В районах Временного Яра и Ступочек на Краматорском направлении с начала суток произошло два боестолкновения, успешно отраженных Силами обороны.

На Лиманском направлении произошло 21 боевое столкновение вблизи Твердохлебового, Дружелюбовки, Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Тернов, Торского и в Серебрянском лесу. К этому времени на этом направлении продолжаются пять боепстолкновений.

На Купянском направлении враг в течение дня 11 раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Западного, Песчаного, Лозового и Загрызового, сейчас ведутся семь боестолкновений.

Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Двадцать восемь раз за сегодня начинались боевые столкновения разной интенсивности. В настоящее время продолжаются бои в районах населенных пунктов Шевченко, Песчаное, Новотроицкое, Новоалексеевка, Новый Труд, Даченское и Лисовка. Вблизи Миролюбовки, Луча и Покровска отбиты 12 вражеских атак.

Сложная ситуация остается на Кураховском направлении. Вблизи Солнцевки, Старых Тернов, Даченского, Зари, Курахового, Дачного, Екатериновки, Елизаветовки, Ганивки, Антоновки и Успеновки отражены 19 штурмов противника, наши защитники стойко отражают еще девять боеприкосновений, которые продолжаются до сих пор.

На Времевском направлении агрессор 26 раз атаковал неподалеку от Трудового, Константинопольского, Сухих Ялов, Благодатного и Новодаровки, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме этого, враг нанес бомбардировку десятью управляемыми авиационными бомбами по населенным пунктам Комар и Разлив.

В районе населенного пункта Новоданиловка на Ореховском направлении нашими защитниками успешно отражена одна вражеская атака. Кроме того, Силы обороны сбили одну управляемую авиационную ракету в районе населенного пункта Светлогорское.

На Приднепровском направлении с начала суток произошло одно боепстолкновение в районе острова Казацкий. Противник успеха не имел.