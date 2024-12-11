Між ЗСУ та армією РФ відбулося близько 30 боєзіткнень на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулося 140 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.
Головні тези:
- З початку доби відбулося 140 бойових зіткнень на різних напрямках фронту.
- На Покровському напрямку відбулось близько 30 боєзіткнень, українські захисники успішно відбили 12 атак противника.
- Сили оборони ЗСУ знищили 1 400 російських загарбників та значну кількість техніки ворога, серед якої танки, броньовані машини, артилерійські системи і літаки.
- Складна ситуація залишається на Курахівському напрямку, де відбито 19 штурмів ворога.
- На Харківському напрямку українські захисники успішно відбили чотири спроби прориву ворожих сил у районах населених пунктів.
Актуальна ситуація на фронті 11 грудня
Оперативна інформація станом на 16.00 11.12.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Харківському напрямку з початку доби Сили оборони відбили чотири спроби противника просунутись в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця, поблизу Вовчанська триває одне бойове зіткнення.
На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 11 разів намагався просунутися до наших позицій в районах Западного, Піщаного, Лозової та Загризового, наразі точаться сім боєзіткнень.
На Лиманському напрямку відбулося 21 бойове зіткнення поблизу Твердохлібового, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Тернів, Торського та у Серебрянському лісі. До цього часу на цьому напрямку тривають п’ять боєзіткнень.
На Сіверському напрямку ворог провів одну наступальну дію в районі населеного пункту Верхньокам’янське.
В районах Часового Яру та Ступочок на Краматорському напрямку з початку доби відбулося два боєзіткнення, які успішно були відбиті Силами оборони.
На Торецькому напрямку загарбники чотири рази атакували в районах Торецька. Три атаки успішно відбито нашими захисниками, одне боєзіткнення триває до цього часу. Крім цього, противник скинув 3 КАБ на населені пункти Кримське та Петрівка.
Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Двадцять вісім разів за сьогодні розпочиналися бойові зіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають бої у районах населених пунктів Шевченко, Піщане, Новотроїцьке, Новоолексіївка, Новий Труд, Даченське та Лисівка. Поблизу Миролюбівки, Променя та Покровська відбито 12 ворожих атак.
Складна ситуація залишається на Курахівському напрямку. Поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Даченського, Зорі, Курахового, Дачного, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки відбито 19 штурмів противника, наші захисники стійко відбивають ще дев’ять боєзіткнень, які тривають дотепер.
На Времівському напрямку агресор 26 разів атакував неподалік Трудового, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Благодатного та Новодарівки, два боєзіткнення тривають дотепер. Крім цього, ворог завдав бомбардування десятьма керованими авіаційними бомбами по населених пунктах Комар та Розлив.
В районі населеного пункту Новоданилівка на Оріхівському напрямку нашими оборонцями успішно відбито одну ворожу атаку. Крім цього, Сили оборони збили одну керовану авіаційну ракету в районі населеного пункту Світлогірське.
На Придніпровському напрямку з початку доби відбулося одне боєзіткнення в районі острова Козацький. Противник успіху не мав.
На Курському напрямку сьогодні наші захисники відбивали 15 ворожих штурмів, шість з яких тривають до цього часу. Крім того, ворог завдав 182 артилерійських обстрілів по населених пунктах області та позиціях наших оборонців.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 400 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9 526 (+2) од,
бойових броньованих машин — 19 616 (+20) од,
артилерійських систем — 21 067 (+3) од,
РСЗВ — 1 253 (+0) од,
засобів ППО — 1 023 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20 111 (+4) од,
крилатих ракет — 2 859 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 31 073 (+36) од,
спеціальної техніки — 3 641 (+4) од.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-