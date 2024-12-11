Між ЗСУ та армією РФ відбулося близько 30 боєзіткнень на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 16.00 11.12.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Харківському напрямку з початку доби Сили оборони відбили чотири спроби противника просунутись в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця, поблизу Вовчанська триває одне бойове зіткнення.

На Торецькому напрямку загарбники чотири рази атакували в районах Торецька. Три атаки успішно відбито нашими захисниками, одне боєзіткнення триває до цього часу. Крім цього, противник скинув 3 КАБ на населені пункти Кримське та Петрівка.

В районах Часового Яру та Ступочок на Краматорському напрямку з початку доби відбулося два боєзіткнення, які успішно були відбиті Силами оборони.

На Лиманському напрямку відбулося 21 бойове зіткнення поблизу Твердохлібового, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Тернів, Торського та у Серебрянському лісі. До цього часу на цьому напрямку тривають п’ять боєзіткнень.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 11 разів намагався просунутися до наших позицій в районах Западного, Піщаного, Лозової та Загризового, наразі точаться сім боєзіткнень.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Двадцять вісім разів за сьогодні розпочиналися бойові зіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають бої у районах населених пунктів Шевченко, Піщане, Новотроїцьке, Новоолексіївка, Новий Труд, Даченське та Лисівка. Поблизу Миролюбівки, Променя та Покровська відбито 12 ворожих атак.

Складна ситуація залишається на Курахівському напрямку. Поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Даченського, Зорі, Курахового, Дачного, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки відбито 19 штурмів противника, наші захисники стійко відбивають ще дев’ять боєзіткнень, які тривають дотепер.

На Времівському напрямку агресор 26 разів атакував неподалік Трудового, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Благодатного та Новодарівки, два боєзіткнення тривають дотепер. Крім цього, ворог завдав бомбардування десятьма керованими авіаційними бомбами по населених пунктах Комар та Розлив.

В районі населеного пункту Новоданилівка на Оріхівському напрямку нашими оборонцями успішно відбито одну ворожу атаку. Крім цього, Сили оборони збили одну керовану авіаційну ракету в районі населеного пункту Світлогірське.

На Придніпровському напрямку з початку доби відбулося одне боєзіткнення в районі острова Козацький. Противник успіху не мав.