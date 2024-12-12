ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ, 6 танків та 28 ББМ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ, 6 танків та 28 ББМ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ, 6 танків та 28 ББМ
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Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 758 730 військових.

Головні тези:

  • ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ, 6 танків та 28 ББМ з початку вторгнення
  • За добу українські військові знищили 1 390 російських загарбників та значну кількість техніки
  • На різних напрямках фронту зафіксовано 203 бойові зіткнення з ворогом
  • Українські захисники активно відбивали штурми російських терористів поблизу населених пунктів по всьому фронті

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 390 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 9 532 (+6) од,

  • бойових броньованих машин — 19 644 (+28) од,

  • артилерійських систем — 21 072 (+5) од,

  • РСЗВ — 1 253 (+0) од,

  • засобів ППО — 1 023 (+0) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 329 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20 111 (+0) од,

  • крилатих ракет — 2 861 (+2) од,

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 31 127 (+54) од,

  • спеціальної техніки — 3 642 (+1) од.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 203 бойових зіткнення.

  • На Харківському напрямку російські терористи шість разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця та Вовчанськ.

  • На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Западного, Піщаного, Лозової та Загризового.

  • На Лиманському напрямку загарбники 30 разів атакували позиції українських захисників. Намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Твердохлібового, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Тернів, Торського, Григорівки, Копанки та у Серебрянському лісі.

  • На Краматорському напрямку минулої доби противник проводив дві спроби просунутися вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Ступочки.

  • Активно застосовуючи керовані авіабомби на Торецькому напрямку минулої доби окупанти п’ять разів штурмували позиції наших оборонців у районі Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 наступальних дій агресора. Ворог активно застосовував авіацію. Штурмував українські позиції в районах населених пунктів Шевченко, Піщане, Новотроїцьке, Новоолексіївка, Новий Труд, Даченське, Лисівка, Миролюбівка, Промінь та Покровськ.

  • На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 49 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Даченського, Зорі, Курахового, Дачного, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки.

  • На Времівському напрямку противник здійснив 29 штурмів наших позицій в районах Трудового, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Благодатного та Новодарівки. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

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