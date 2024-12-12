Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 758 730 військових.
Головні тези:
- ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ, 6 танків та 28 ББМ з початку вторгнення
- За добу українські військові знищили 1 390 російських загарбників та значну кількість техніки
- На різних напрямках фронту зафіксовано 203 бойові зіткнення з ворогом
- Українські захисники активно відбивали штурми російських терористів поблизу населених пунктів по всьому фронті
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 390 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9 532 (+6) од,
бойових броньованих машин — 19 644 (+28) од,
артилерійських систем — 21 072 (+5) од,
РСЗВ — 1 253 (+0) од,
засобів ППО — 1 023 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20 111 (+0) од,
крилатих ракет — 2 861 (+2) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 31 127 (+54) од,
спеціальної техніки — 3 642 (+1) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 203 бойових зіткнення.
На Харківському напрямку російські терористи шість разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця та Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Западного, Піщаного, Лозової та Загризового.
На Лиманському напрямку загарбники 30 разів атакували позиції українських захисників. Намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Твердохлібового, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Тернів, Торського, Григорівки, Копанки та у Серебрянському лісі.
На Краматорському напрямку минулої доби противник проводив дві спроби просунутися вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Ступочки.
Активно застосовуючи керовані авіабомби на Торецькому напрямку минулої доби окупанти п’ять разів штурмували позиції наших оборонців у районі Торецька.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 49 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Даченського, Зорі, Курахового, Дачного, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки.
На Времівському напрямку противник здійснив 29 штурмів наших позицій в районах Трудового, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Благодатного та Новодарівки. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.
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