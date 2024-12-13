ВСУ отразили 131 штурм армии РФ с начала суток

Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины. В настоящее время враг 131 раз атаковал позиции сил обороны. Наиболее активно действует на Покровском и Времивском направлениях, где провел почти половину всех атак.
Главные тезисы
- ВСУ успешно отразили 131 атаку армии РФ на позиции сил обороны.
- Бои продолжаются на различных направлениях, включая Покровское, Времивское и другие.
- Украинские защитники продолжают давать отпор в разных регионах, не позволяя врагу прорваться вглубь территории.
Актуальная информация на фронте 13 декабря
Оперативная информация по состоянию на 16.00 13.12.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Сумщины и Черниговщины — пострадали населенные пункты Хреновка, Тимоновичи, Новая Гута, Большая Писаревка, Винторовка. Авиаударов Кабамы враг нанес по Турье и Малой Рыбице.
Сегодня на Харьковском направлении российские террористы близ Волчанска пытались проводить наступательные действия, продолжается одно боеприкосновение. Вражеская авиация нанесла удары КАБами по Гранову и Волчанским Хуторам.
Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбили все вражеские штурмы вблизи Колесниковки, Богуславки и Лозовой.
На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Грековка, Надежда, Зеленая Роща, Шейковка, Макеевка, Терны, Заречное, Торское, Диброва и Григоровка. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отразили десять из девятнадцати вражеских атак. Бои продолжаются. НАРами противник обстрелял Сергеевку.
Один штурм отразили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении. Противник сбросил КАБ на Северск.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районе Временного Яра.
В настоящее время на Торецком направлении произошло семь вражеских атак. Враг был активен в районах Торецка и Дилиевки. Наши защитники дают достойный отпор, две атаки остановлены, длится пять боестолкновений.
Горячее сегодня на Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 32 атаки позиций наших защитников в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Луч, Даченское, Шевченко, Новый Труд, Зеленое, Песчаное и Пушкино. Силы обороны, сдерживая враждебный напор, отразили 23 атаки. Девять боестолкновений продолжаются.
На Кураховском направлении насчитывается 18 боевых столкновений, захватчики наиболее активно пытаются продвинуться в районах Старых Тернов, Солнцевки, Зари, Курахового, Дальнего, Дачного, Аневки и Успеновки. Семь боеприкосновений до сих пор продолжаются.
На Времивском направлении захватчики 29 раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Яли, Благодатное, Сторожево, Нескучное, Макаровка и Новодаровка, десять боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Приднепровском направлении оккупант предпринял одну безрезультатную попытку атаковать позиции украинских войск.
На Курщине наши защитники за сегодня отразили девять атак захватчиков, еще пять боестолкновений продолжаются.
Потери армии РФ по состоянию на 13 декабря 2024 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.12.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 760120 (+1390) человек,
танков — 9537 (+5) ед,
боевых бронированных машин — 19675 (+31) ед,
артиллерийских систем — 21078 (+6) ед,
РСЗО — 1253 (+0) ед,
средств ПВО — 1023 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 20176 (+65),
крылатых ракет — 2 861 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 31177 (+50) ед,
специальной техники — 3 642 (+0) ед.
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