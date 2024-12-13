На Миколаївщині боєць ЗСУ зі "Стінгера" збив крилату ракету РФ

Боєць ЗСУ з ПЗРК збив російську крилату ракету

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".

Він чекав цього дня півтора року, з того моменту як став на захист України від окупантів. Віктор — стрілець мобільної вогневої групи зенітної ракетної Херсонської бригади. Сьогодні зранку, 13 грудня 2024 року, на Миколаївщині, під час масованої ракетної атаки ворога, він вперше виконував бойове завдання із переносного зенітного ракетного комплексу "Стінгер", й одразу збив ворожу крилату ракету.

Боєць ЗСУ Віктор

За словами бійця, він завжди мріяв, що прийде час, і він знищить ворожий безпілотник, можливо й не один. Але, про ракету і не думав.

Працювати із такою зброєю мені раніше не доводилося, проте під час пострілу зовсім не хвилювався. Разом із побратимами швидко ідентифікували ціль, звідки та куди летить ворожа ракета, а далі були максимальна увага, віра в результат і справа техніки. Поширити

Близькі та рідні — головна мотивація для Віктора, щоб тримати зброю в руках і вигнати російського окупанта з української землі.

Мобільна вогнева група збила російську крилату ракету

Командир кулеметного відділення взводу охорони Галицько-Волинської радіотехнічної бригади молодший сержант Володимир Пшеничняк з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" знищив російську крилату ракету.

Збита ракета не завдала шкоди об’єктам критичної інфраструктури. Місце падіння та залишки ракети виявлені пошуковою групою.

Зазначається, що під час атаки РФ 13 грудня підрозділи протиповітряної оборони та авіація повітряного командування "Захід" в зоні своєї відповідальності знищили 52 крилаті ракети повітряного і морського базування Х-101/Х-55СМ, "Калібр" та 2 ударних безпілотники типу Shahed.